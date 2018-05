Milano, colpito da fulmine mentre gioca a golf/ Ultime notizie, Lainate: 61enne salvo per miracolo

Milano, colpito da fulmine mentre gioca a golf a Lainate: 61enne salvo per miracolo. Le ultime notizie: rasportato al Niguarda, ha riportato ustioni non gravi

11 maggio 2018 Silvana Palazzo

Milano, colpito da fulmine mentre gioca a golf (Foto: Pixabay)

Un fulmine lo ha colpito in pieno mentre giocava a golf: è successo oggi a Lainate, alle porte di Milano. Un uomo di 61 anni si trovava sul green del golf club locale: pochi minuti prima delle 17 è stato investito dalla scossa. Il fulmine lo ha attraversato, provocandogli lievi ustioni alla mano e a un piede. L'ipotesi, come riportato da Repubblica, è che sia stato il metallo della mazza da golf ad attirare il fulmine nella struttura in via Manzoni 45. Il giocatore comunque non ha mai perso conoscenza, quindi è stato in grado di chiamare i soccorsi e di spiegare cosa gli era accaduto. Il personale sanitario è intervenuto sul posto e lo ha trasportato all'ospedale Niguarda. Per fortuna non ha riportato conseguenze gravi, infatti le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. A proposito di fulmini, recentemente in India una tempesta di fulmini ha prodotto 21 morti, ma la maggior parte delle vittime sono decedute dopo la caduta di alberi o muri che hanno ceduto per i forti venti.

Chi è appassionato di golf sa bene che quando c'è un temporale uno dei posti più pericolosi è proprio il green. E questo non solo per la presenza di ampi spazi aperti e di alberi, ma soprattutto per i numerosi oggetti metallici che circondano il campo e lo stesso giocatore. Stando a quanto riportato dal portale dotgolf.it, il regolamento stesso di questo sport - nello specifico ci riferiamo alle regole 6-8 e 33-2d - stabilisce che i giocatori hanno tutto il diritto di fermare il gioco se pensano di essere in pericolo, anche se il Comitato non autorizza l'interruzione tramite gli appositi avvertimenti acustici. Questa regola si fonda sul principio secondo cui nessuno può essere costretto a proseguire una partita se teme per la propria incolumità. In caso di fulmini, il consiglio è di cercare una costruzione larga e fissa o un veicolo totalmente strutturato in metallo come un furgone o un'automobile.

