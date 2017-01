FCA/ La nuova tattica di Marchionne dietro gli "omaggi" a Trump

Deve ancora nascere un americano che frega Marchionne. È accaduto di solito il contrario. Ma stavolta, con Trump, il manager impulloverato, - l'uomo che ha giocato a poker con la General Motors e con Obama vincendo con un doppio bluff - troverà filo da torcere: all'altro lato del tavolo siede uno che sa bluffare quanto lui. Perciò va esaminato in controluce, anzi meglio sarebbe una Tac, il dialogo a distanza che per la prima volta ieri ha opposto - o unito? - il presidente designato con lo strano pirata un po' abruzzese, un po' canadese che ha dapprima salvato la Fiat dal crac, poi ne ha fatto nuovamente un grande gruppo profittevole e assai più globale di prima, intanto ha sopportato John Elkann e seccato Luca di Montezemolo. Come dire, un fuoriclasse. Però mentre fino a ieri, al tavolo da gioco americano, Marchionne - col suo fiuto e la sua scaltrezza - si trovava di fronte un damerino di Harvard, ora si trova alle prese con un baro professionista, che ha un naso lungo almeno quanto il suo, che si è fatto eleggere promettendo - lui, il magnate spietato di "The apprentice" - una trasfusione di eguaglianza sociale, seminando battutacce sessiste che neanche al Bagaglino e razziste che nemmeno a Ponte di Legno e adesso gioca pure di fioretto con i radical-chic del New York Times che non ci si raccapezzano più e viene sostenuto da Wall Street come non era capitato neanche a Obama.

Anche Marchionne ha però un suo limite, palese: non si considera Dio, si considera sopra Dio. E non è affatto vero che ieri abbia voluto rendere omaggio a Trump: solo, non ha potuto irriderlo, perché sta per entrare alla Casa Bianca. E quindi vale adesso anche per lui "l'articolo 1" della Costituzione materiale di quasi tutti gli imprenditori del mondo, etica a parte: "Franza o Spagna, purché se magna". Cos'è successo, per riassumere l'essenziale? Che Marchionne ha annunciato 1 miliardo di dollari di nuovi investimenti in Michigan e Ohio, che comporteranno duemila nuove assunzioni. Quando l'ha saputo, Trump ha ringraziato con un tweet: costringendo Marchionne a un controringraziamento a denti stretti: "Che devo dire, stiamo parlando del presidente designato degli Stati Uniti, cosa volete che gli risponda. Che lo ringrazio per averci ringraziato. Era un atto dovuto al Paese".

Avete letto bene: "Cosa volete che gli risponda?" significa che se avesse potuto, l'avrebbe mandato a quel paese, ma il tempismo di Trump l'ha spiazzato: e così Marchionne - il leader sbruffone che non si risparmiava di scrollare platealmente la testa davanti a Berlusconi che sbraitava dal palco degli industriali di Vicenza nel 2006, perché tanto Berlusconi contro di lui non poteva niente, il manager lib-lab che ha stroncato la Fiom ma si atteggia a tutore dei sindacati, il manager amico di Obama - ha dovuto ringraziare il miliardario bancarottiere che sta per sedersi a cassetta della carovana America: "Cosa volete che gli risponda?".

Però, a onor del vero, Marchionne ha poi precisato, sia pure a un livello di dettaglio che i titoli dei telegiornali non riescono a cogliere, che gli investimenti annunciati erano già in programma, quindi la Fiat non li fa per Trump; e che comunque le minacce lanciate dal presidente designato contro le case automobilistiche americane, per ottenerne i maggiori investimenti in Usa che ne sono poi effettivamente derivati, non sono state ancora rivolte ai produttori europei - quindi non solo Fca ma anche Volkswagen e Mercedes - perché con loro l'appello patriottico suonerebbe grottesco.