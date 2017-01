FCA/ La "macchina del fango" tedesca puntata sull'Italia

FCA. Forse non gli è ancora andata giù la sconfitta 4 a 3 ai mondiali di calcio di Città del Messico del 1970. O forse lo schiaffo che ha ricevuto l’onore dell’intera Germania per lo scandalo del dieselgate ha fatto prevalere il desiderio di spartire il fango che gli è arrivato addosso con qualcun altro. O magari sono tornati a essere i più bravi del mondo e hanno visto quello che tutti gli altri tecnici del settore sparsi ai quattro angoli del pianeta non hanno visto. Solo così si spiega l’accanimento che il ministero dei Trasporti tedesco ha sviluppato nei confronti di Fca.

Per capire le accuse tedesche e le reazioni italiane bisogna partire da quello che è accaduto un anno fa dopo lo scoppio negli Usa dello scandalo del software di Volkswagen che riconosceva i test di misurazione delle emissioni di elementi inquinanti e settava l’auto per superarli. Allora, il ministero tedesco dei trasporti, ovvero quello che certificava le emissioni taroccate della casa di Wolfsburg, decise di controllare a tappeto tutti gli altri costruttori di auto europei. Perché? vi chiederete voi. Chi ha sbagliato, e tanto, forse voleva farsi perdonare. Oppure non aveva letto le norme europee sui compiti che spettano ancora ai governi nazionali. Ma se qualcuno ci vedesse il malcelato intento di dividere con altri la vergogna di una debacle industriale, forse non andrebbe molto lontano dalla verità.

Dopo sei mesi di indefesso lavoro i tecnici del ministero tedesco hanno finalmente scoperto che esiste un software che spegne il catalizzatore di NOx (ovvero quell’apparecchio che riduce l’emissione di ossidi di azoto) in determinate circostanze. Al ministero erano molto soddisfatti, ma non avevano alcuna autorità in questo campo, perché l’unico ad averla è il ministero dei Trasporti italiano, ovvero quello del Paese dove vengono realizzate le auto. Nella primavera del 2016 il ministero di Berlino spedisce una lettera a quello italiano spiegando, per filo e per segno, tutto quello che non va nelle auto di Fca. Il nostro ministero dei Trasporti risponde, probabilmente piccato, spiegando in una riga che il dispositivo serve a proteggere il motore. Quella che era una questione tecnica si è però trasformata, in un batter d’occhio, in un problema di indipendenza nazionale. È come se il vostro vicino si mettesse a questionare su come educate i vostri figli dopo che il suo è stato bocciato per tre volte alla maturità. Non solo è spiacevole, ma anche ridicolo.

Il rilascio dei documenti di conformità, di tutti i documenti di conformità, secondo la legislazione europea attuale spetta alla nazione dove vengono realizzate le auto e queste conformità valgono per tutti i paesi europei. “Volete mettere in dubbio questa prerogativa e le mie capacità di fare questi controlli?” c’era scritto tra le righe della risposta italiana, “vi rispondo appena”. Questione chiusa.