Più lunga, più larga, ma soprattutto più cattiva: ecco la nuova MINI John Cooper Works Countryman (fotogallery)

È il modello più grande e più? versatile della gamma del tradizionale brand britannico: la nuova MINI John Cooper Works Countryman verrà presentata per la prima volta al pubblico nell’aprile del 2017 al salone Auto Shanghai. Il lancio è previsto per la primavera 2017.

In antemprima possiamo comunque già radiografare il nuovo modello, grazie alle caratteristiche anticipateci da BMW e alla ricca fotogallery che pubblichiamo in coda a queste righe.

Il propulsore della nuova MINI John Cooper Works Countryman ?da 170 kW/231 CV (con una coppia di 350 Nm) è il più potente finora mai montato in una MINI e raggiunge i 234 Km/h di velocità massima. Sia in combinazione con il cambio manuale di serie a sei rapporti che ?con l’optional cambio Steptronic sportivo a otto rapporti, accelera da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi, superando la MINI Cooper S Countryman ALL4 di rispettivamente 0,8 e 0,7 secondi, per non parlare dell’elasticità in ripresa, dell’agilità in curva e dei valori di decelerazione, risultato del pacchetto completo John Cooper Works, comprendente l’assetto sportivo con cerchi in lega da 18 pollici e impianto frenante sportivo Brembo, oltre a una serie di dettagli nella scocca per ottimizzare le caratteristiche di aerodinamica e l’afflusso dell’aria di raffreddamento (nonché un cockpit speciale con sedili sportivi John Cooper Works). Sena contare i cinque “veri” posti, rispetto al modello precedente, con un netto aumento dell’abitabilità e ?del bagagliaio. La nuova MINI Countryman è infatti cresciuta: in lunghezza di 17 centimetri e in larghezza di 3 centimetri, allungando il passo di 7,5 centimetri e incrementando il bagagliaio ?a 450, che diventano 1 390 litri abbassando i sedili posteriori (nel rapporto 40:20:40).

Il propulsore quattro cilindri da 2 000 cc della nuova MINI John Cooper Works Countryman è dotato di una ?versione speciale della tecnologia MINI TwinPower Turbo, con sistema di sovralimentazione integrato?nel collettore di scarico costruito?in getto di acciaio, iniezione diretta?di benzina, comando valvola variabile VALVETRONIC e variatore di fase degli alberi a camme (Doppio VANOS).

Il turbocompressore, realizzato in materiale a resistenza termica particolarmente elevata, produce una pressione di sovralimentazione aumentata a 2,2 bar. Questo?crea la base per un’erogazione di potenza particolarmente forte e prolungata.?La coppia massima di 350 Newtonmetri viene messa a disposizione dal motore? nell’arco di regime tra 1 450 e 4 500 g/min. La sua potenza massima di 170 kW/231 CV la raggiunge nell’arco di regime da 5 000 a 6 000 g/min.

Ulteriori particolarità del motore sviluppato per i nuovi modelli John Cooper Works sono pistoni speciali, un intercooler di grandi dimensioni e un radiatore supplementare ?del liquido di raffreddamento. A ciò si aggiungono l’impianto di scarico sportivo che non solo supporta le caratteristiche prestazionali del motore ma che le mette in scena anche a livello acustico ed estetico. La minore contropressione dei gas di scarico favorisce l’erogazione lineare di potenza, mentre una farfalla nello scarico e la particolare geometria del terminale di scarico permettono di realizzare il tipico esound del propulsore di tutti i modelli John Cooper Works.

Equipaggiata con il cambio manuale di serie la nuova MINI John Cooper Works Countryman registra un consumo di carburante nel ciclo combinato di 7,4 litri per 100 chilometri ed emissioni di CO2 di 169 grammi?per chilometro. In combinazione con il cambio Steptronic sportivo a otto rapporti i valori si riducono a 6,9 litri e 158 grammi (valori provvisori nel ciclo di prova UE). A richiesta sono fornibili per esempio?il tetto panoramico in vetro, il climatizzatore automatico a due zone, sedili di guidatore e passeggero riscaldabili, il riscaldamento del parabrezza, specchietti retrovisori esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente e un impianto antifurto con luce?di stato rossa nella pinna del tetto.

GUARDA LA FOTOGALLEY DELLA NUOVA MINI JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN NELLE PAGINE SUCCESSIVE