DAKAR 2017/ Diretta, info streaming video e tv: il percorso, i concorrenti e gli italiani in gara (Rally, oggi 2 gennaio)

DAKAR 2017 DIRETTA, INFO STREAMING VIDEO E TV: SI SCALDANO I MOTORI IN SUD AMERICA, GLI ITALIANI IN GARA (RALLY, OGGI 2 GENNAIO) - L'edizione 2017 della Dakar è la più dura mai organizzata in Sud America: si comincia oggi, lunedì 2 gennaio, dalle 6 (ora italiana) mentre il 14 gennaio calerà il sipario. Il più importante rally raid mondiale toccherà per la prima volta nella storia il Paraguay e farà poi tappa in Bolivia e Argentina. I concorrenti dovranno fare i conti con temperature molto diverse: si partirà dal clima tropicale di Asuncion per finire con le temperature sotto lo zero dell'altopiano boliviano. I piloti dovranno armarsi di coraggio per affrontare senza paura le sei prove speciali di oltre 400 chilometri e la tappa "Super Belen", a tre giorni dal traguardo di Buenos Aires. L'essenza dell'avventura è stata riportata nella Dakar, caratterizzata da molte trappole che metteranno alla prova i partecipanti. Tra i favoriti parte Stephane Peterhansel, che ha collezionato sei trionfi in carriera. Il driver della 3008 DKR dovrà fare attenzione ai compagni della Peugeot: Carlos Sainz, Cyril Despres e Sébastien Loeb possono lottare per il successo finale.

DAKAR 2017 DIRETTA, INFO STREAMING VIDEO E TV: SI SCALDANO I MOTORI IN SUD AMERICA, GLI ITALIANI IN GARA (RALLY, OGGI 2 GENNAIO) - Il grande favorito della Dakar 2017 per quanto riguarda le due ruote è il campione in carica Toby Price (KTM), ma attenzione anche a Kevin Benavides (Honda) e Adrien Van Beveren (Yamaha). Gli italiani possono fare il tifo per Alessandro Botturi, l'unico pilota italiano che correrà su Yamaha. Occhi puntati, però, su Jacopo Cerutti, il miglior italiano. Questi due piloti sono le due speranze più concrete dell'Italia per fare bella figura in una spedizione che annovera 11 piloti in moto, 5 equipaggi in auto e 2 camion. A proposito di questi ultimi, sarà lotta serrata tra gli equipaggi IVECO, con l'olandese Gerard De Rooy, e KAMAZ, con il russo Airat Mardeev. A caccia di un risultato positivo il ceco Ales Loprais (TATRA), l'argentino Federico Villagra (IVECO) e l'olandese Hans Stacey (MAN). C'è poi la categoria quad, nella quale vuole trionfare il polacco Rafal Sonik (Yamaha), il quale può approfittare dell'assenza dei fratelli argentini Marcos e Alejandro Petronelli. Le mine vaganti della Dakar 2017 saranno, invece, il boliviano Walter Nosiglia (Honda) e il russo Sergey Karyakin (Yamaha).

DAKAR 2017 DIRETTA, INFO STREAMING VIDEO E TV: SI SCALDANO I MOTORI IN SUD AMERICA, GLI ITALIANI IN GARA (RALLY, OGGI 2 GENNAIO) - Sono diversi gli appuntamenti televisivi per seguire la 39esima edizione della Dakar. La storica voce del motorsport Nicola Villani sarà ogni giorno su Eurosport, canale 210 di SKY, alle ore 23:00, mentre Giorgio Bungaro condurrà "Epic Rally Raid" alle 21:00 su Nuvolari, canale 61 del digitale terrestre. Anche Red Bull TV seguirà il secondo evento motoristico più grande del mondo: la copertura sarà gratuita. L'ultima edizione della Dakar, però, sarà anche social: saranno disponibili sessioni video di Facebook Live, interviste su Periscope e contributi su Twitter, Instagram e Snapchat. Sono stati pensati anche hashtag specifici per ogni argomento: #DakarExplore per paesaggi, best of the day e on-board camera; #DakarInside per i briefing con Marc Coma; #DakarSabor per il menu del giorno servito al bivacco; #DakarNight parlerà della vita del bivacco, mentre con #DakarFan sarà pubblicata la foto più bella del giorno arrivata dai fan. La corsa può essere seguita in diretta ovviamente anche sul sito ufficiale della Dakar (clicca qui per aprirlo), che resta il riferimento per gli appassionati. In alternativa c'è l'App ufficiale Dakar, con cui potete restare aggiornati sulla competizione attraverso il vostro smartphone o tablet.

