FINANZA E AUTO/ Così Trump spiana la strada ai piani di Marchionne

"Siamo impazziti? Forse sì!". Così gli analisti di Evercore Isi, a fine novembre, si sono convertiti: da feroci critici di Fiat Chrysler (voto "sell", prezzo previsto 6 euro) a entusiasti fans di Sergio Marchionne: buy a 10 euro. La follia ha pagato: il 6 gennaio il titolo Fca ha superato la soglia di 9,9 euro, sui massimi da aprile del 2015. Ma la corsa forse non è finita: un report di Mediobanca Securities, firmato da Massimo Vecchio, alza l'asticella del titolo a Outperform (dal precedente Neutral) obiettivo di prezzo a 12 euro dal precedente 7 euro, mentre Goldman Sachs passa da 9,9 a 16,5 euro. Non pesa sul giudizio il calo delle vendite sul mercato Usa: -10% a 192.519 unità, per la terza volta consecutiva in calo a doppia cifra, dopo oltre sei anni di aumenti mensili ininterrotti.

È il frutto di un cambio di strategia, spiega il gruppo: puntare meno sulle "flotte", economicamente meno redditizie e il cui contributo è sceso del 34%, e aumentare l'impegno verso la clientela "retail", più redditizia, che ha registrato un calo ben più modesto (-2%). E poi, senza dimenticare che il Nord America vale più del 90% dei profitti Fca, rincuorano sia la ripresa del mercato europeo che la ripresa delle immatricolazioni d'auto in Brasile: secondo banca Akros, il recupero è una lieta sorpresa, mentre il calo in Usa, peraltro inferiore alle previsione era già scontato.

Queste indicazioni spiegano molto, ma non tutto. Come si giustifica, ad esempio, il rialzo del titolo (+43%) dall'8 novembre, data della vittoria elettorale di Donald Trump? All'apparenza l'andamento del mercato è incomprensibile. Fiat Chrysler deve buona parte delle sue fortune alle decisioni di Barack Obama del 2009, quando il presidente è sceso in campo per tentare il salvataggio di Chrysler attraverso la carta Fiat, all'epoca non messa meglio della casa Usa sull'orlo della bancarotta. Ma allora la carta della ripresa doveva essere l'auto verde, ecologica e dai consumi contenuti. Al contrario, la riscossa ha coinciso con la rivincita dei veicoli più potenti e inquinanti: Fca ha investito centinaia di milioni di euro per comprare "crediti ecologici", ovvero la licenza a inquinare nei prossimi anni. La filosofia di Fca, in un certo senso, ha anticipato la svolta dell'elettorato Usa.

La frenata sull'ecologia del neo presidente Usa può fare un gran bene a Fiat Chrysler, che avrebbe grosse difficoltà a rispondere alle richieste dell'Epa, l'ente antinquinamento Usa che ha già emesso più multe a carico del gruppo. Gli investimenti imposti dalla normativa possono rappresentare un peso insostenibile per il gruppo che ha chiuso il 2016 con un indebitamento industriale attorno a 6,7 miliardi. Lo stop ai programmi più impegnativi può essere una boccata d'ossigeno vitale decisiva. Non a caso Sergio Marchionne ha confidato ai suoi collaboratori di non essere affatto scontento della vittoria di Trump.

Il neo presidente ha messo nel mirino l'industria di Detroit per i suoi investimenti in Messico, particolarmente cari a Fiat Chrysler che ha deciso un anno fa di concentrare gli sforzi per la crescita della Jeep oltre il Rio Bravo. È un'offensiva più ideologica che economica, per il momento. La legge del 1974 cui si è appellato Trump per giustificare le minacce a Gm, rea di produrre l'utilitaria Cruze anche in Messico, può essere applicata solo contro gli Stati, non contro una singola azienda. Per quanto riguarda le possibili ritorsioni doganali, Trump potrebbe sollevare le clausole della nazione più favorita, con tariffe più elevate del 4%. Per un provvedimento più robusto, cioè un aumento dei dazi fino al 15%, la Casa Bianca dovrebbe adottare un provvedimento d'urgenza, con una durata massima di 100 giorni. Altre iniziative possono essere adottate solo con un complesso e incerto iter parlamentare. Una tassa sull'import del 35%, come ipotizzato dal neo presidente, potrebbe essere applicata solo dopo una profonda riforma del codice fiscale Usa.