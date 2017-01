McLaren cambia il telaio alla Super Series: ecco il Monocage II

Sarà il primo modello mai sostituito nella storia di McLaren e farà il suo debutto il 7 marzo, all’87° Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra. Parliamo della seconda generazione della sua Super Series. La prima di 15 nuove vetture annunciate nel Business Plan della società denominato Track22.

«La Super Series è il nucleo del business per McLaren ed è una gamma che in maniera straordinariamente equilibrata unisce gli elementi fondanti di una vettura McLaren: prestazioni, il lusso ed eleganza su misura e un esperienza di guida senza uguali – ha dichiarato Mike Flewitt CEO di McLaren Automotive - È la prima volta che abbiamo sostituito una gamma prodotto e la nuova Super Series sarà assolutamente fedele allo spirito pioneristico di McLaren essendo un salto in avanti rivoluzionario sia per il brand sia per il segmento delle supercars».

La nuova Super Series è costruita attorno ad una struttura centrale ultraleggera in fibra di carbonio. Il telaio Monocage II, estremamente rigido ma allo stesso tempo più leggero della struttura dell’abitacolo in fibra di carbonio e metallo della prima generazione della Super Series, contribuisce a ridurre il peso a secco della nuova vettura che è di soli 1,283 kg. Prima della categoria con un peso più leggero della sua concorrenza più diretta e 18 kg in meno della McLaren 650S a parità di specifiche tecniche.

Lo sviluppo del telaio Monocage II ha permesso a McLaren di introdurre una porta di entrata più ampia e una soglia più bassa per migliorare l’accesso all’abitacolo che offre anche una visibilità panoramica eccellente. Il nuovo chassis garantisce inoltre un centro di gravità più basso, che permette alle nuove vetture della Super Series di migliorare le prestazioni dinamiche. È possibile a richiesta lasciare al vivo la struttura dello chassis in fibra di carbonio ed i clienti posso specificarlo al momento dell’ordine grazie all’opzione “Monocage Visibile” (Visible Monocage): la qualità del manufatto impreziosisce l’area interna della parte anteriore (A-pillar).

La storia della Super Series di McLaren è iniziata nel 2011 con il lancio della 12C, che è stata seguita nel 2012 dalla 12C Spider e nel 2014 dai modelli 650S sia in versione Coupé che Spider. La prima generazione della Super Series è stata arricchita nel 2015 con il lancio delle edizioni limitate 675LT Coupé e 675LT Spider.

© Riproduzione Riservata.