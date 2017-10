Kia Stonic/ Video, arriva l'urban crossover dal design ricercato e dai motori brillanti

Kia Stonic, il B-SUV compatto (Foto: da Wikipedia)

Il nuovo urban crossover Kia Stonic sta per fare il suo debutto: il 14 e 15 ottobre arriverà nelle concessionarie. In questi giorni è stato presentato da un testimonial di eccezione, Alex Del Piero. Le strade dell'ex capitano della Juventus e dell'azienda coreana si sono incrociate nuovamente dopo il 2006, quando con la Nazionale vinse il Mondiale sponsorizzato da Kia. Da ieri va in onda il nuovo spot dove Del Piero è protagonista alla guida di Stonic, il nuovo Suv compatto da 13.950 euro, considerando lo sconto di 2.300 euro valido fino al termine dell'anno. Con l'urban crossover di segmento B il marchio coreano va all'assalto del mercato: la ricetta combina compattezza, essenzialità e stile. Con questa ricetta si punta a sfidare i modelli che presidiano da più tempo questo segmento, come Peugeot 2008 e Renault Captur. La Kia Stonic ha personalità nel design, ma anche dimensioni contenute: 4,14 metri di lunghezza per un B-Suv che può muoversi agilmente in mezzo al traffico cittadino. Esteticamente poi è caratterizzata sul frontale da una griglia Tiger Noise e da uno schema cromatico bicolore per gli esterni con ben 23 combinazioni disponibili.

IL CROSSOVER PER VIVERE IN CITTÀ

Sono quattro le motorizzazioni per la Kia Stonic: tre benzina e una diesel. La gamma benzina è composta dal 1.4 MPI da 100 CV, dal 1.0 T-GDi da 120 CV e dal 1.2 MPI da 85 CV anche per i neopatentati; l'unica proposta a gasolio è il 1.6 CRDi da 110 CV. In futuro verrà lanciata anche la motorizzazione a GPL, a cui Kia sta già lavorando. Gli allestimenti invece sono tre: Urban, Style ed Energy. I cambi sono tutti manuali a 6 rapporti, fatta eccezione per il motore 1,2 litri destinato ai neopatentati che ne ha 5. È previsto il lancio di un cambio automatico a doppia frizione con 7 rapporti, ma in futuro. Uno dei punti di forza di Kia Stonic è nelle avanzate tecnologie: si può integrare completamente lo smartphone, inoltre sono presenti diverse funzioni nel sistema di bordo. Lo schermo principale da 7 pollici è compatibile con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto, mentre le funzioni sono attivabili col sistema vocale o con quello pinch-and-swipe tipico dei touch screen più evoluti. A richiesta, è possibile anche il collegamento Usb anche per i passeggeri posteriori attraverso una ulteriore presa nel bracciolo centrale. Kia Stonic può integrare anche i Connected Services powered by TomTom: così si possono ottenere informazioni in diretta su traffico, meteo e su presenza di radar per il controllo della velocità.

