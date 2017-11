Eicma 2017 / Video, Francesco Gabbani: “Qui per incontrare il mondo della moto”

11 novembre 2017 Silvana Palazzo

Francesco Gabbani a Eicma 2017

Milano capitale mondiale delle moto grazie a Eicma: l'Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo continua ad attirare appassionati, anche molto conosciuti. Questo è il caso ad esempio di Francesco Gabbani, che ieri ha visitato i padiglioni che ospitano Eicma 2017. In occasione della giornata dedicata dalla kermesse alle donne, il vincitore del Festival di Sanremo ha incontrato il pubblico e espresso tutto il suo entusiasmo per l'energia che sprigiona questa manifestazione. “Bisogna davvero venire a Eicma per incontrare il mondo della moto: è qui che si incontra e si riunisce!”, ha spiegato il cantante. L'autore di Occidentali's Karma ha colto l'occasione per raccontare aneddoti sulla propria esperienza con le moto: “Sono un motociclista da sempre, ho avuto molte moto in vita mia e la prima esperienza in sella a una moto è particolare. Un anno ho preso di nascosto la moto di mio padre e sono andato a fare un viaggio in sella sull'isola d’Elba, fu un'esperienza fantastica”.

GABBANI A EICMA 2017 PER CONDIVIDERE LE SUE ESPERIENZE

Continuano ad accorrere numerosi i visitatori a Eicma 2017, nonostante la giornata di sciopero ieri dei mezzi pubblici a Milano. Anche ieri la manifestazione si è confermata l'appuntamento più importante e seguito in materia di due ruote. Sono tante le novità presentate in occasione della 75° edizione: ci sono ad esempio aree per E-Bike, Start Up e Innovazione, l'arena esterna MotoLive e il Temporale Bikers Shop. Ma Eicma ha confermato l'impegno per la formazione e l'educazione stradale, per questo in collaborazione con Confindustria ANCMA ha predisposto l'area Sicurezza. Con East Eicma Motorcycle, invece, Eicma propone una contaminazione tra passato, presente e futuro, dove il mondo vintage si fonde con quello delle due ruote.

“Bisogna venire a Eicma per incontrarsi e scambiare opinioni, esperienze e consigli sulla passione che ci coinvolge. Ed Eicma è il posto giusto dove farlo!”, ha ricordato a tal proposito Francesco Gabbani.

