GINEVRA / Il video inedito della seconda McLaren Super Series

Ridefinisce le aspettative che un pilota ha dal comportamento di una supercare: è la seconda generazione della McLaren Super Series, che sarà svelata il 7 marzo all’87° Salone Internazionale di Ginevra. I numeri parlano da soli: raggiungendo i 200km/h (124mph) in 7.8 secondi, la nuova supercar McLaren può frenare sino all’arresto in soli 4.6 secondi e in 117 metri – 6 metri in meno della 650S e quasi al pari della leggendaria McLaren P1TM .

«Oltre a garantire un eccezionale coinvolgimento del conducente divertimento alla guida, per il quale il brand è rinomato, la nuova supercar McLaren saprà anche eccellere nella guida quotidiana»m ha dichiarato Chris Goodwin, Chief Test Driver McLaren Automotive. Le prestazioni eccezionali e la guidabilità della seconda-generazione Super Series, affinata da prove condotte verso i limiti e oltre, garantiscono la base perfetta perché sia la supercar più completa per tutti gli usi». Guarda il “dietro le quinte” delle prove dinamiche della vettura, condotte da Chris Goodwin, a questo link.

La capacità di frenata eccezionale della seconda-generazione Super Series è stata perfezionata durante un rigoroso programma di sviluppo delle tecnologie dinamiche mai intrapreso prima da McLaren Automotive. Pinze dei freni più leggere, più rigide, dischi in carbo-ceramica di serie e la sensibilità del pedale del freno ottimizzato e la modulazione portata al limite sono elementi chiave dell’incredibile potere frenante, dove sono critiche le performance dei pneumatici. E qui entrano in gioco le partnership strette dal costruttore britannico: con il contributo degli ingegneri McLaren, la Pirelli ha infatti sviluppato dei nuovi pneumatici Pirelli P-Zero Corsa dedicati alla seconda-generazione Super Series che migliorano del 6% l’aderenza meccanica a confronto con la 650S. Il pneumatico Corsa è uno dei pneumatici della gamma sviluppata da Pirelli appositamente per la nuova supercar di McLaren, e tutte offrono un eccellente ritorno di sensazioni al conducente e allo stesso tempo garantiscono eccezionali doti sia aderenza che di prestazioni in frenata.

