Tutte le foto e le caratterische della nuova BMW Serie 5 berlina (fotogallery)

Più sportiva, elegante e sofisticata: è la settima generazione della BMW Serie 5, appena arrivata nelle concessionarie. Le principali innovazioni sono un ulteriore aumento della dinamica di guida, sistemi di assistenza del massimo livello, un grado d’interconnessione finora mai raggiunto, un nuovo e innovativo sistema di comando. Nelle prime sei generazioni sono state vendute oltre 7,6 milioni di vetture della BMW Serie 5. «La settima generazione della BMW Serie 5 indica la strada verso il futuro, come lo abbiamo definito con la nostra strategia NUMBER ONE > NEXT - afferma Harald Krüger, Presidente del Board di BMW AG - Leadership tecnologica, prodotti fortemente emozionanti e digitalizzazione sono i fattori principali sui quali costruiremo il nostro successo. Ampliando l’offerta nelle grandi classi automobilistiche soddisfiamo la richiesta di molti clienti. Sono certo che la nuova BMW Serie 5 non definirà i benchmark solo a livello tecnologico, ma che affascinerà anche a livello emotivo. La BMW Serie 5 è e resterá la berlina Business per eccellenza».

La nuova BMW Serie 5 ha una silhouette sportiva, slanciata e dinamica, con un volto marcato dal leggero aumento delle dimensioni esterne: lunghezza 4.395 millimetri, larghezza 1.868 millimetri e altezza 1.466 millimetri. Misure che garanriscono un’abitabilità generosa con maggiore spazio alla testa e alle gambe nella zona posteriore e volume del bagagliaio cresciuto (530 litri). Nonostante le dimensioni maggiorate, rispetto al modello precedente, il concetto di ingegneria dei materiali leggeri BMW EfficientLightweight abbassa il peso della vettura fino a 100 chilogrammi.

La nuova BMW Serie 5 è anche la Serie BMW dalla migliore aerodinamica, con un valore di resistenza aerodinamica fino a cx = 0,22, il benchmark nel campo delle berline. L’assetto p stato progettato ex novo con nuova tecnologia delle sospensioni e impianto frenante in costruzione leggera. Massima dinamica di guida del segmento di appartenenza, in parte dovuta anche alla trazione integrale intelligente BMW xDrive e a Integral Active Steering. In aumento anche l’efficienza, con riduzione dei consumi fino al 12 per cento. La BMW 520d EfficientDynamics Edition (lancio sul mercato 3/2017) consuma nel ciclo combinato solo 3,8 l/100 km con 102 g CO2/km.

Da marzo è disponibile anche in versione con propulsore ibrido plug-in: la BMW 530e iPerformance ha una potenza di sistema di 185 kW/252 CV, offre un’autonomia elettrica di 45 chilometri e consuma 2,0 l/100 km, che corrisponde a emissioni di CO2 di 46 g/km.

Ad eccezione della BMW 520d, tutta la Serie 5 ha la trasmissione di potenza di serie attraverso il cambio automatico Steptronic a 8 rapporti dal rendimento interno ottimizzato e la strategia di cambiata supportata dai dati della navigazione.

Su tutti i modelli viene impiegata la tecnica LED di serie per la luce diurna, anabbagliante e abbagliante, con proiettori adattivi LED a ripartizione variabile del fascio luminoso e luce abbagliante antiriflesso e BMW Selective Beam dalla portata fino a 500 metri (offerto come optional).

In plancia, il nuovo modellopresenta un concetto di visualizzazione e di comando unico iDrive dell’ultima

generazione con touchscreen da 10,25 pollici. La gestione della vettura avviene con Controller (touchscreen, a voce o comando gestuale BMW), con comandi grandi in ottica a riquadri con aggiornamento continuo dei contenuti dei relativi menu, a configurazione libera. Immancabile il BMW Head-Up Display multi-colore della terza generazione con superficie di proiezione ad alta definizione ingrandita del 70 per cento.

Quanto ai sistemi di assistenza alla guida, la nuova Serie 5 berlina marca un ulteriore passo verso la guida automatizzata, per esempio con supporto allo sterzo e al mantenimento della corsia fino a 210 km/h. Ulteriori nuove funzioni di assistenza sono l’Assistente cambio corsia e Intelligent Speed Assist con inclusione dei limiti di velocità nella regolazione di velocità, l’Assistente per evitare un ostacolo, l’Avvertimento di traffico trasversale, l’Avvertimento di precedenza e l’Assistente di mantenimento della corsia con protezione attiva anticollisione laterale. Notevole anche la chiave Display con parcheggio telecomandato per accedere anche ai parcheggi molto stretti. A livello di interconnessione, la nuovaSerie 5 offre BMW ConnectedDrive, inclusa la BMW Connected Onboard, con servizi come On-Street Parking Information (OSPI) e ParkNow, che aiutano nella ricerca del parcheggio, l’aggiornamento di calendario, mail e dati di contatti via Microsoft Exchange. Integrazione completa dello smartphone senza cavo grazie alla carica induttiva, oltre ad Apple CarPlay e collegamento WiFi per un massimo di dieci dispositivi periferici.

Gli interni sono caratterizzati da un nuovo concetto acustico con elementi di assorbimento fonico integrati nel cielo del tetto e parabrezza a isolamento acustico. La regolazione elettrica dei sedili avviene grazie a sensori sensibili al tatto. Come optional, il sedile multifunzione con 20 camere d’aria e otto programmi di massaggio e il Bowers & Wilkens Diamond Surround Sound System con tweeter con cupola in diamante, sonorità brillante e potenza di 1.400 Watt.

BMW 530i/BMW 530i xDrive

motore quattro cilindri a benzina, Steptronic

a 8 rapporti.

Cilindrata: 1.998 cm3.

Potenza: 185 kW/252 CV da 5.200 g/min a 6.500 g/min.

Coppia massima: 350 Nm da 1.450 g/min a 4.800 g/min.

Accelerazione (0–100 km/h): 6,2 s (6,0 s).

Consumo nel ciclo combinato: 5,4 l/100 km (5,7 l/100 km).

Emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 126 g/km (133 g/km).

BMW 540i/BMW 540i xDrive

motore sei cilindri a benzina, Steptronic a

8 rapporti.

Cilindrata: 2.998 cm3.

Potenza: 250 kW/340 CV da 5.500 g/min a 6.500 g/min.

Coppia massima: 450 Nm da 1.380 g/min a 5.200 g/min.

Accelerazione (0–100 km/h): 5,1 s (4,8 s).

Consumo nel ciclo combinato: 6,5 l/100 km (6,7 l/100 km).

Emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 150 g/km (156 g/km).

BMW 520d/BMW 520d xDrive

motore quattro cilindri diesel, cambio

manuale a 6 rapporti/Steptronic a 8 rapporti (xDrive: Steptronic a 8 rapporti).

Cilindrata: 1.995 cm3.

Potenza: 140 kW/190 CV a 4.000 g/min.

Coppia massima: 400 Nm da 1.750 g/min a 2.500 g/min.

Accelerazione (0–100 km/h): 7,7 s/7,6 s (7,6).

Consumo nel ciclo combinato: 4,1 l/100 km/4,0 l/100 km (4,2 l/100 km).

Emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 108 g/km/107 g/km (112 g/km).

BMW 530d/BMW 530d xDrive

motore sei cilindri diesel, Steptronic a

8 rapporti.

Cilindrata: 2.993 cm3.

Potenza: 195 kW/265 CV a 4.000 g/min.

Coppia massima: 620 Nm da 2.000 g/min a 2.500 g/min.

Accelerazione (0–100 km/h): 5,7 s (5,4 s).

Consumo nel ciclo combinato: 4,5 l/100 km (4,7 l/100 km).

Emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 118 g/km (125 g/km).

BMW 530e iPerformance

motore quattro cilindri a benzina più motore

elettrico BMW eDrive (ibrido plug-in), Steptronic a 8 rapporti.

Cilindrata: 1.998 cm3.

Potenza di sistema: 185 kW/252 CV da 4.460 g/min a 6.500 -1.

Coppia massima totale: 420Nm da 1.450 g/min a 4.000 g/min.

Accelerazione (0–100 km/h): 6,2 s.

Autonomia elettrica: 45 km

Consumo nel ciclo combinato: 2,0 l/100 km.

Emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 46 g/km.

BMW 520d EfficientDynamics Edition

motore quattro cilindri diesel,

Steptronic a 8 rapporti.

Cilindrata: 1.995 cm3.

Potenza: 140 kW/190 CV a 4.000 g/min.

Coppia massima: 400 Nm da 1.750 g/min.

Accelerazione (0–100 km/h): 7,5 s.

Consumo nel ciclo combinato: 3,9 l/100 km.

Emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 102 g/km.

BMW M550i xDrive

motore otto cilindri a benzina, Steptronic a 8 rapporti.

Cilindrata: 4.395 cm3.

Potenza: 340 kW/462 CV a 5.500 g/min.

Coppia massima: 650 Nm da 1.800 g/min.

Accelerazione (0–100 km/h): 4,0 s.

Consumo nel ciclo combinato: 8,9 l/100 km.

Emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 204 g/km.

GUARDA LA FOTOGALLERY DELLA NUOVA SERIE 5 NELLE PAGINE SUCCESSIVE>>>