LAMBORGHINI DELLA POLIZIA/ Una nuova Huracàn con Pirelli P Zero colorati in “azzurro volante”

I Pirelli Pzero speciali per la Lamborghini Huracan della Polizia

Questa mattina, con una cerimonia svoltasi nel Compendio del Viminale a Roma, la Polizia si è arricchita di una nuova vettura: una Lamborghini Huracàn destinata a servizi particolarmente delicati, come il trasporto organi, consegnata direttamente al Ministro dell’Interno Marco Minniti. Come tutti i modelli Lamborghini, anche la nuova supercar della Polizia monta dei pneumatici P Zero Pirelli, che questa volta hanno qualcosa in più: il fianco in “azzurro volante”, appositamente realizzato per l'occasione e primo esempio su strada dell'Edizione Colorata Pirelli, presentata all'ultimo Salone di Ginevra. Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato di Lamborghini, ha ringraziato Pirelli “per aver partecipato con gomme speciali a questo progetto all’insegna dell’italianità”. Il Ministro dell’Interno Marco Minniti ha dichiarato durante la cerimonia: “Pirelli ci ha riservato una sorpresa, l’azzurro sulle gomme: sono bellissime”.

