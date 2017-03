Ford Fiesta ST 2017/ Salone Ginevra: la terza generazione Fiesta con un tre cilindri da 200 CV (fotogallery)

FORD FIESTA 2017, SALONE DI GINEVRA: PRESENTATA LA TERZA GENERAZIONE DI FIESTA ST: NOVITA' E SEGRETI. Ford Performance presenta al Salone di Ginevra 2017 la terza generazione Ford Fiesta ST, in grado di assicurare la più divertente, coinvolgente e appagante esperienza di guida mai provata, grazie al selettore modalità di guida e al nuovissimo 3 cilindri EcoBoost 1.5, che scaricherà sulla strada 200 CV, con una coppia massima di 290 Nm, accelerando 0-100 km/h in soli 6,7 secondi. Si tratta del primo modello Ford Performance equipaggiato da un motore a 3 cilindri, ma non solo: è la prima Fiesta ST a disporre del selettore modalità di guida (Normal, Sport e Track), che regola anche la tecnologia di ottimizzazione elettronica del suono (Electronic Sound Enhancement, ESE) e la valvola attiva di controllo del sound dello scarico. La tecnologia di disattivazione dei cilindri applicata al 3 cilindri consente inoltre di limitare le emissioni CO2 fino a 114 g/km. In arrivo sul mercato all’inizio del 2018, in versione sia 3 che 5 porte, la nuova generazione Fiesta ST offre un’ampia gamma di opzioni per la personalizzazione e uno styling audace che include una griglia anteriore trapezoidale con trama a nido d‘ape, ispirata alle race car, ed esclusivi cerchi in lega da 18’’ dal design sportivo.

«La prossima generazione di Fiesta ST rimane fedele alla nostra filosofia di applicare l’innovazione tecnologica allo stato dell’arte a ogni aspetto delle Ford Performance Car, dal telaio alla motorizzazione - ha commentato Joe Bakaj, VP, Product Development, Ford Europa - Con il selettore modalità di guida e il nuovissimo EcoBoost 1.5 saremo in grado di offrire un’inedita combinazione di prestazioni ed efficienza nei consumi, per assicurare la più divertente, coinvolgente, appagante esperienza di guida mai provata».

