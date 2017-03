GINEVRA 2017/ Salone: Seat presenta la quinta generazione di Ibizia (fotogallery)

SALONE GINEVRA 2017: PRESENTATA LA NUOVA VERSIONE DELLA SEAT IBIZA. Seat Ibiza fa cinque al Salone di Ginevra 2017. Nello stand del costruttore spagnolo del gruppo Volkswagen sarà infatti presente la quinta generazione dell’auto più venduta del marchio con un totale di 5,4 milioni di immatricolazioni nel mondo. “La SEAT è in una fase di consolidamento e crescita, e stiamo lavorando per diventare una delle organizzazioni più dinamiche del nostro settore” ha dichiarato Luca de Meo, Presidente di SEAT, S.A. “La nuova Ibiza consentirà un importante balzo in avanti per il brand ed è destinata a segnare un punto di svolta nel suo segmento”.

Sviluppata a Barcellona, la nuova SEAT Ibiza sarà il primo del segmento a sfoggiare la piattaforma MQB-A0 (Modular Quer Baukasten) tecnologia di ultima generazione del Gruppo Volkswagen. che secondo Dr. Matthias Rabe, vicepresidente per Ricerca e Sviluppo della Seat le darà accesso a tecnologie appartenenti a vetture di segmenti superiori e, in termini di comfort, ne migliorerà significativamente spazio interno a disposizione”

Come tutti a Ginevra anche Ibiza sfoggia tecnologia: è un’auto connessa al 100% grazie alle opzioni Apple Car Play, Android Auto e Mirror Link, ha uno schermo tattile da 8” ed è dotata anche del sistema audio Beats, con un processore di segnale digitale (DSP), 6 altoparlanti premium, 1 subwoofer high-end e 8 canali con un amplificatore da 300W.

In più dispone anche è dotata di alcuni dei sistemi di assistenza alla guida già disponibili su Leon e Ateca, per nulla scontati nel suo segmento (Front Assist e ACC, tra gli altri), oltre a offrire il caricabatteria wireless e l’antenna per amplificare il segnale GSM.

