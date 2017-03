GINEVRA 2017/ Salone: Techrules, supercar ibrida made in China con design Giugiaro

SALONE GINEVRA 2017: PRESENTATA TECHRULES, LA SUPERCR CINESE COL DESIGN DI GIUGIARO. Al Salone di Ginevra ci saranno davvero tutti. compresa una supercar cinese, la Techrules. L’obiettivo dell’azienda specializzata nella ricerca e sviluppo in ambito automotive con base in Cina è far conoscere una tecnologia proprietaria di powertrain ibrido con generatore a turbina Trev (Turbine-Recharging Electric Vehicle). E per farlo, e non essere rilegati nei saloni dei fornitori, hanno deciso di far “vestire” il motore da una carrozzeria di ispirazione aerospaziale, firmata da Fabrizio e Giorgetto Giugiaro. il design è modulare formato da elementi tecnici che consentono varie configurazioni attorno al posto di guida centrale. L’accesso alla Techrules avviene da un cupolino in stile jet da caccia che si eleva dalla carrozzeria, studiato per assicurare un’eccezionale visibilità ed è rifinito con materiali di qualità superiore. L’autotelaio è progettato in base agli standard costruttivi più elevati dalla L.M.Gianetti, un'azienda torinese di ingegneria automobilistica specializzata nella realizzazione di auto sportive e da competizione. “Dalle futuristiche luci anteriori tipo laser fino ai LED a forma di stella al retrotreno passando per le telecamere integrate per la visione posteriore, questo design straordinario mostra gli originali tratti stilistici e tecnologici di Techrules che saranno estesi a un’intera famiglia di auto nei prossimi anni” si legge nella nota stampa. Staremo a vedere se anche i cinesi cominceranno a fare concorrenza a Ferrari e Lamborghini.

