Hyundai i30 Wagon/ Salone Ginevra 2017, la rivincita delle station wagon (fotogallery)

HYUNDAI I30 WAGON: SALONE DI GINEVRA 2017 (FOTOGALLERY) - Hyundai allarga la gamma di vetture disponibili e prova ad alzare il livello dei veicoli venduti. Dopo il discreto successo dei suoi Suv, ora punta sulle station wagon che non sono più di moda, ma possono risultare ancora molto utili alle famiglie. A Ginevra la Casa coreana, infatti, presenterà la i30 Wagon la cui versione a 5 porte è attualmente in fase di lancio in Italia. Il punto forte ala capacità di carico che arriva normalmente a superare i 600 litri e supera i 1600 quando si abbassano i sedili posteriori.

Lunga 4,58 metri, una ventina di centimetri in più della 5 porte, la Hyundai i30 wagon strizza l’occhio alle nuove tecnologie. Di serie avrà la frenata automatica d’emergenza (AEB), l’assistenza al mantenimento della corsia (LKAS), il Driver Attention Alert (DAA), l’avviso di possibili collisioni frontali (FCWS) e la gestione automatica degli abbaglianti (HBA). Inoltre, a seconda degli allestimenti, la i30 Wagon potrà essere equipaggiata anche con l’Advanced Smart Cruise Control (ASCC), con il rilevatore dell’angolo cieco (BSD) abbinato al Lane Change Assist, con il sistema di avviso di possibili urti posteriori (RCTA), ed il dispositivo di controllo dei Limiti di Velocità (SLIF). Nel quadro strumenti della i30 Wagon spicca un display touch dedicato ai sistemi di infotainment. Dal touchscreen LCD da 5 pollici con retrocamera integrata e connessione Bluetooth allo schermo da 8’’ con navigatore di ultima generazione, Apple CarPlay, Android Auto e Servizi LIVE. Nel tunnel centrale c’è anche una ricarica wireless per smartphone.

Il prezzo? Ancora non è stato ufficializzato perché la i30 Wagon sarà disponibile in Italia solo primavera inoltrata, ma visto che la versione 5 porte con un 1.6 CRDi da 110 cavalli è in vendita al prezzo promozionale di 21.900 euro “chiavi in mano” (esclusa IPT) costerà al massimo un paio di migliaia di euro in più.

