SALONE GINEVRA 2017/ Fittipaldi e Pinifarina insieme per la EF7 Vision Gran Turismo

SALONE GINEVRA 2017 - Al Salone dell’auto di Ginevra vedremo in anteprima la nuova Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo, realizzata in collaborazione con il campione americano di automobilismo. La carrozzeria e la monoscocca saranno realizzati in fibra di carbonio e la vettura sarà super leggera (circa 1000 kg). Questo permetterà una maggiore velocità sul rettilineo e più rapidità di entrata e uscita dalle curve saranno straordinarie, mentre gli standard di sicurezza sono aumentati dalla forza della fibra di carbonio. “Ciò che è stato importante per me nel creare la EF7 è che non solo la vettura darà pura passione e adrenalina, ma anche sicurezza di guida ai conducenti di tutti i livelli” ha dichiarato Emerson Fittipaldi a Monaco, dove sta partecipando alla premiazione dei Laureus Sports Awards.

Fittipaldi ha rivelato che il motore aspirato V8 avrà più di 600 CV, ma darà un’accelerazione progressiva oltre che potente Sia il motore che il cambio sono una produzione unica “Fittipaldi” e sono perfettamente integrati, mentre il loro design e la loro posizione bassa nella vettura creano un unico centro di gravità. “I conducenti-proprietari possono aspettarsi affidabilità, minori costi di manutenzione, meccanica essenziale e team di tecnici, il che significa più tempo ed ebbrezza sulla pista”, ha aggiunto Fittipaldi.

La vettura da pista in versione limitata EF7 è stata sviluppata in collaborazione con Pininfarina e HWA, e sarà disponibile anche nella serie Gran Turismo, il franchising per le corse PlayStation della Sony.

