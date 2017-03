SALONE GINEVRA 2017/ Novità, Continental Supersports Coupe, Flying Spur, Bentayaga e Mulsanne (fotogallery)

In anteprima a Ginevra 2017 anche due modelli Mulliner

SALONE GINEVRA 2017, NOVITÀ: CONTINENTAL SUPERSPORTS COUPE, MULSANNE HALLMARK SERIES, FLYING SPUR E BENTAYAGA - Segnatevi queste coordinate: hall 1, stand 1261. È qui che al Motor show di Ginevra si possono ammirare i nuovi modelli che in anteprima mondiale Bentley presenta al pubblico. Vediamoli insieme in anteprima.

La Continental Supersports Coupe, con i suoi 336 km/h, è la più veloce auto a quattro posti del mondo. Raggiunge i 100 km/h da ferma in soli 3,5 secondi. Disponibile anche in versione Convertible, che da aperta riesce a raggiungere i 100 km/h in 3,9 secondi e tocca i 330 km/h.

Novità anche dalla divisione extra lusso Mulliner con due modelli. Al debutto sotto i riflettori di Ginevra la Bentyaga Mulliner, nuova portabandiera del brand di stermo lusso. Al motor show Bentley ne porta una versione speciale, che porta in un’unica fascia tutto intorno alla vettura il massiccio del Monte Rosa, realizzato rigorosamente a mano dagli artigiani Bentley a Crewe.

E poi la super esclusiva Mulsanne Hallmark Series by Mulliner, un’edizione limitata ispirata ai metalli e materiali più preziosi della migliore gioielleria. Quest’edizione limitata sarà disponibile anche in versione Silver e Gold.

Al debutto a Ginevra anche quella che sarà la portabandiera della serie a quattro porte Flying Spur , la W12 S.

