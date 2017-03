Space Tourer 4x4 Ë Concept/ Salone Ginevra 2017, Citroen presenta la novità (fotogallery)

SALONE GINEVRA 2017, SPACE TURER 4X4 E CONCEPT DI CITROEN (FOTOGALLERY) - Al Salone di Ginevra 2017 Citroen arriva in concept: con una SpaceTourer 4X4 Ë Concept, interpretazione in chiave automobilistica della sua capsule collection “Ë”. Di taglia compatta XS, Space Tourer4X4 Ë Concept comprende trasformazione 4x4, dispositivi di protezione e elementi grafici all’esterno che,

uniti all’allestimento interno specifico, la rendono un veicolo di design, pratico e moderno, rivolto all’evasione e al benessere, per le famiglie che vogliono vivere l’avventura con stile e senza costrizioni

Dal punto di vista estetico, la concept, che coniuga il meglio dei van e dei SUV, ha protezioni specifiche anteriori e posteriori e barre al tetto con effetto alluminio satinato, pneumatici dotati di catene da neve e sfoggia un trattamento della carrozzeria bianco tecnico a livello del frontale e del portellone. Di profilo e sul cofano presenta un motivo originale: un camouflage rivisitato in sfumature di grigio tecnico e rialzato da una trama adesiva di colore rosso, colore che richiama gli elementi in tinta a livello delle ruote dotate di cerchi da 19‘’ cromati scuri.

Un van robusto ed elegante, disponibile in diverse dimensioni (XS, M e XL), ma presentato in una versione XS compatta con un passo corto, lungo solo 4,60 m e alto solo 1,90 m. Anche se rialzata, la versione 4X4 by Dangel non supera i 2 metri e permette di accedere alla maggior parte dei parcheggi.

Quando SpaceTourer 4X4 Ë Concept apre le porte laterali scorrevoli, mostra ai passeggeri i grandi spazi interni e un ambiente arricchito da un ampio tetto in vetro e dalle sue due sezioni oscurabili singolarmente.

I sedili di SpaceTourer 4X4 Ë Concept, coerenti con il programma Citroën Advanced Comfort®, offrono un comfort di seduta impareggiabile e un allestimento interno innovativo. La versione XS, in grado di accogliere fino a 9 persone, ha una configurazione specifica 2+2 con due sedili posteriori singoli scorrevoli, con appoggiagomito.

Con un look volutamente da avventura e una distanza dal suolo aumentata (+ 60mm) rispetto alla versione di serie, SpaceTourer 4X4 Ë Concept è dotato di motorizzazione Diesel BlueHDi 150 S&S con cambio manuale 6 marce e trasmissione integrale disinseribile. Questa trasformazione 4x4, realizzabile anche sulla versione di serie e già disponibile su richiesta presso la rete Citroën, è assicurata dal partner Automobiles Dangel, specialista francese del fuoristrada. La funzione fuoristrada assicura la motricità in condizioni di scarsa aderenza. Il sistema di bloccaggio del ponte posteriore, attivabile dal quadro strumenti con l’apposito comando, permette di uscire dalle situazioni particolarmente difficili.

SpaceTourer ha un accesso al bagagliaio semplificato dal lunotto posteriore apribile e un accesso a bordo agevolato dalle due porte laterali scorrevoli handsfree. Un’esclusiva sul segmento, che permette di aprire e chiudere le porte anche con le mani impegnate, e di sedersi comodamente a bordo. Gli occupanti hanno a disposizione 74 litri di alloggiamento, sia aperti (vani portaoggetti) sia chiusi (vaschette nelle porte), ripartiti in modo intelligente nell’abitacolo, con spazio posteriore sufficiente per trasportare una tavola da snowboard, gli accessori per le attività del tempo libero o altri articoli della collezione “Ë”.

In termini di volume di carico, Citroën SpaceTourer 4X4 Ë Concept può raggiungere 2 netri cubi in questa configurazione 4 posti.

La concept vanta numerosi equipaggiamenti a servizio dell’utilizzo e della sicurezza: navigazione connessa 3D CITROËN Connect Nav (attivabile con riconoscimento vocale o dal touch screen 7”), Mirror Screen (permette di utilizzare le applicazioni dello smartphone sul touch screen 7”), Head Up Display (permette al conducente di visualizzare le informazioni di guida fondamentali su una lama trasparente, senza mai togliere gli occhi dalla strada), Top Rear Vision, (permette alla retrocamera di trasmettere sul display touch screen l’immagine ricostruita della zona posteriore a 180° con visuale dall’alto), Sistema di sorveglianza dell’angolo morto.

Per viaggi sempre più sicuri, Citroën SpaceTourer 4X4 Ë Concept è dotato di Limitatore di velocità, e sistema di lettura dei segnali stradali, Commutazione automatica degli abbaglianti, Avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, Active Safety Brake, che permette di ridurre i danni fisici, frenando al posto del conducente, Allarme rischio di collisione, Regolatore di Velocità adattativo, che permette al conducente di lasciare che il veicolo si adatti alla velocità del veicolo che lo precede.

