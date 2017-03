Civic Type R/ Salone Ginevra 2017, ecco la berlina sportiva reattiva ed esaltante (fotogallery)

NUOVA HONDA CIVIC TYPE-R, SALONE DI GINEVRA 2017: LE FOTO E LE CARATTERISTICHE - Potente, reattiva, esaltante: la nuova Civic Type-R che Honda porta al debutto a Ginevra sfrutta l’eredità di Honda nello sviluppo dei modelli berlina ad alte prestazioni. Condividendo gli stessi principi fondamentali della nuova Civic berlina, la nuova Type R è stata completamente riprogettata per offrire la sensazione di guida più esaltante nel segmento delle sportive non solo su strada, ma anche su circuito.

Il motore TURBO VTEC da 2.0 litri della Type R precedente è stato ottimizzato e perfezionato per erogare 320 CV di potenza con una coppia massima di 400 Nm. La reattività dell’acceleratore e la guidabilità sono migliorate grazie alle nuove e sosfisticate impostazioni di controllo del motore.

Il cambio manuale a sei velocità, fluido e preciso, è stato perfezionato da un sistema di controllo dell’abbinamento dei giri motore/frizione. La nuova Type R vanta un telaio più rigido e leggero della nuova Civic berlina. Rispetto alla berlina tradizionale la rigidità torsionale di Type R è stata aumentata del 38%.

La geometria delle sospensioni anteriori di tipo MacPherson Strut montate sulla berlina standard è stata rinnovata per minimizzare l’effetto della coppia sullo sterzo e massimizzare l’attitudine sportiva e la manovrabilità. Per quanto riguarda il posteriore, il nuovo sistema indipendente multi-link del modello standard è stato migliorato grazie all’uso di esclusivi bracci delle sospensioni ad alta rigidità.

Rispetto al precedente modello Type R, questa versione presenta la modalità di guida “Comfort” che si aggiunge alla modalità “Sport” e a quella “+R”, dedicata al circuito. Ogni selezione prevede una regolazione su misura delle sospensioni adattive, della intensità dello sterzo, del cambio e reattività dell’acceleratore.

Sottoscocca più uniforme, prese d’aria frontali, un’ala posteriore leggera e generatori di vortici lungo la linea del tetto caratterizzano un pacchetto aerodinamico migliorato.

La produzione della nuova Civic Type R sarà avviata in estate presso lo stabilimento inglese Honda of the UK Manufacturing (HUM) a Swindon, il centro di produzione globale della Civic berlina di 10a generazione. Type R sarà esportata in tutta Europa e in altri mercati mondiali, inclusi il Giappone e gli USA.

Tra gli accessori disponibili, i coprispecchietto in carbonio realizzati a mano, l’aletta in fibra di carbonio e i pannelli interni sempre in carbonio su cruscotto e portiere anteriori.

GUARDA LA FOTOGALLERY DELLA NUOVA HONDA CIVICA TYPE R NELLE PAGINE SEGUENTI >