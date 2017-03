GINEVRA 2017/ Salone, novità: Alfa Romeo Stelvio, l'analisi

ALFA ROMEO STELVIO, L'ANALISI AL SALONE DI GINEVRA 2017 - Il salone dell’auto di Ginevra è un’occasione in più per sottolineare la ripartenza dello storico marchio di Arese. La regina dello stand Alfa Romeo è, naturalmente la Stelvio, il Suv presentato nella versione "First Edition" 2.0 Turbo benzina da 280 CV, lanciata con grande successo due mesi fa in Europa, e nelle due nuove versioni Super: una è equipaggiata con motore 2.2 Diesel da 210 CV, l'altra con motore 2.2 Diesel da 180 CV, entrambe con cambio automatico a 8 marce e trazione integrale Q4. Uno degli esemplari è impreziosito anche da alcuni accessori Mopar in colore miron scuro lucido quali "V" della griglia frontale, calotte specchio, skid plate posteriore e cerchi in lega da 20". Infine, completa l'esposizione l'affascinante Stelvio Quadrifoglio 2.9 V6 Biturbo benzina da 510 CV presentata, in anteprima mondiale, lo scorso novembre a Los Angeles.

Nello stand ginevrino caratterizzato da una forte connotazione sportiva, Alfa Romeo sfodera Giulia, Giulietta e Mito nelle versioni “Veloce”, un marchio che nasce nel 1956 e da allora identifica le versioni più sportive e distintive del marchio. Le Giulia Veloce sono due. La prima di colore Rosso Alfa, dotata di motore 2.0 turbo benzina da 280 CV, cambio automatico a 8 marce e trazione integrale Q4. La seconda, di colore Grigio Stromboli, con motore 2.2 Diesel da 210 CV, cambio automatico a 8 marce e trazione integrale Q4. Completa l’esposizione una Giulia Quadrifoglio di colore Rosso Competizione, equipaggiata con motore 2.9 V6 bi-turbo benzina da 510 CV, abbinato al cambio automatico a 8 marce, e dotata di cerchi da 19" ultraleggeri a cinque fori con finitura nera, impianto frenante maggiorato con dischi carboceramici e sedili sportivi avvolgenti rivestiti in pelle e Alcantara® con regolazione elettrica a 8 vie.

Sotto i riflettori anche le nuove Giulietta e Mito. Al Salone sono esposte un esemplare di Giulietta Veloce 1750 Turbo Benzina da 240 CV con cambio automatico TCT e una Mito Veloce con motore 1.4 MultiAir Turbo benzina 170 CV sempre con cambio automatico TCT.

Nello stand è presente anche l’affascinante Alfa Romeo 4C spider caratterizzata da una raffinata livrea Grigio Stromboli metallizzato su cui spiccano sia la copertura del roll-bar in fibra di carbonio, sia il sistema di scarico dual-mode centrale in titanio by Akrapovic.

