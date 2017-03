Jaguar F-Type/ Salone di Ginevra 2017: presentata la nuova versione, ecco le caratteristiche

JAGUAR F-TYPE AL SALONE DI GINEVRA 2017: PRESENTATO IL NUOVO LOOK. Un nuovo look, ad un sistema di infotainment all'avanguardia e all’esclusiva app ReRun, in grado di combinare i dati relativi alla vettura con i video GoPro per migliorare l'esperienza di guida. Questa è la nuova versione della Jaguar F-Type in mostra al salone dell’auto di Ginevra.

La nuova gamma della vettura è più ampia, con 28 differenti versioni, che vanno dai 340 CV della F-TYPE a trazione posteriore fino alla F-Type SVR, la supercar Jaguar per tutte le stagioni che è in grado di raggiungere i 320 chilometri all’ora. Ogni F-Type è equipaggiata con il sistema d’infotainment Touch Pro che ha I tempi di risposta ultra veloci, un funzionamento intuitivo in stile tablet, funzioni di navigazione intelligenti come lo Share Eta (che consente di condividere il tempo stimato di arrivo a destinazione) e i servizi online come il traffico e le previsioni meteo in tempo reale. Gi appassionati potranno, poi, catturare e condividere le loro esperienze di guida grazie alla nuova applicazione ReRun sviluppata in collaborazione con GoPro, che consentirà di combinare insieme e in tempo reale i video effettuati dal guidatore con la GoPro con i principali dati della vettura, tra cui la velocità, la posizione dell’acceleratore, la marcia inserita, la forza frenante e la forza g. Il video ad alta risoluzione, che comprenderà un’esclusiva sezione con gli “highlights”, potrà essere scaricato sullo smartphone del guidatore e condiviso sui social media.

Per il debutto della nuova gamma F-Type, Jaguar ha sviluppato la versione di lancio 400 Sport, che sarà in vendita in tutto il mondo, ma solo per questo model year. La potenza della nuova versione del motore 3,0 litri V6 sovralimentato da 400 CV è stata abbinata a un aggiornato telaio che comprende il sistema di frenata Super Performance, il Configurable Dynamics e i cerchi da 20 pollici con un’esclusiva finitura Dark Satin Grey.

"Il design di una grande sportiva riguarda proporzioni e purezza nello stile. Per i designer, l’elemento più impegnativo dell’intero processo stilistico è quello di preservare linee emozionanti che lasciano intuire grandi prestazioni. Per la F-Type model year 2018, abbiamo messo a punto alcuni dettagli fondamentali per offrire una maggiore definizione del design complessivo della vettura, sia per il guidatore che per i passeggeri e per chiunque osservi la vettura”, ha dichiarato ian Callum, capo del design di Jaguar.

