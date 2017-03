PIRELLI CONNESSO/ Insieme allo pneumatico colorato le grandi novità di Ginevra 2017

Al Salone dell’auto di Ginevra, Pirelli presenta due importanti novità. La prima è un’edizione colorata degli pneumatici P Zero e Winter Sottozero. La seconda è indubbiamente di alto impatto tecnologico. Si tratta di Pirelli Connesso, una piattaforma integrata allo pneumatico P Zero o Winter Sottozero che, grazie a un sensore fissato sulla parete interna dello pneumatico stesso e collegato ad un’app, dialoga con l’automobilista, fornendo informazioni su alcuni parametri fondamentali relativi al funzionamento della gomma oltre che una serie di servizi personalizzati. In particolare, nella sua prima versione, è in grado di riportare misura pressione e temperatura delle gomme anche a veicolo fermo, il carico verticale statico, l’usura dello pneumatico e il numero di chilometri percorsi e, in una successiva versione, anche una stima dei chilometri ancora percorribili con quelle coperture, oltre a fungere da manometro elettronico in fase di gonfiaggio, dando i valori esatti e reali di pressione, senza necessità di attendere che le gomme si raffreddino. Inoltre, il sistema Pirelli avverte con degli alert l’automobilista quando la pressione di uno o più pneumatici è troppo bassa o quando si è prossimi al limite di usura. In entrambi i casi, l’app individua le officine più vicine e disponibili e può prenotare direttamente un appuntamento per la messa a punto della pressione o pre-ordinare gli pneumatici per la sostituzione, riducendo così i tempi di attesa.

Gli pneumatici in edizione colorata sono già preordinabili per le fasce dal 19 pollici in su e presto arriveranno anche nella fascia premium. Pirelli Connesso, invece, comincerà a essere diffuso in estate a partire dagli Stati Uniti, per poi arrivare in Europa e in Oriente, sempre nelle fasce dai 19 pollici in su.

