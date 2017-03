SALONE DI GINEVRA 2017/ Jeep Compass debutta in Europa (fotogallery)

SALONE DI GINEVRA 2017, DEBUTTA LA NUOVA JEEP COMPASS. La nuova Jeep® Compass ha fatto il suo debutto in Europa al Motor Show di Ginevra. si tratta di un suv di medie dimensioni proposto con una motorizzazione benzina con due livelli di potenza (MultiAir2 Turbo da 1,4 litri con Stop&Start, 140 CV di potenza a 5.000 giri/min e 230 Nm di coppia a 1.750 giri/min, abbinato al cambio manuale a sei marce e alla configurazione 4x2, oppure un MultiAir2 Turbo da 1,4 litri da 170 CV a 5.500 giri/min e 250 Nm di coppia a 2.500 giri/min, abbinato al cambio automatico a nove marce e alla configurazione 4x4) e due diesel con tre livelli di potenza ( un MultiJet II da 1,6 litri con Stop&Start, 120 CV di potenza a 3.750 giri/min e 320 Nm di coppia a 1.750 giri/min, abbinato al cambio manuale a sei marce e alla configurazione 4x2, oppure un MultiJet II da 2,0 litri da 140 CV a 4.000 giri/min e 350 Nm di coppia a 1.750 giri/min, abbinato al cambio automatico a nove marce o manuale a sei marce e alla configurazione 4x4 e un MultiJet II da 2,0 litri con Stop&Start, in grado di erogare 170 CV in combinazione con il cambio automatico a nove marce e la configurazione 4x4, inclusa la modalità a marce ridotte specifica della Trailhawk. Ci saranno invece quattro diverse configurazioni: Sport, Longitude, Limited - l'allestimento top di gamma in termini di eleganza, contenuti ed equipaggiamenti tecnologici di serie - e Trailhawk, che offre prestazioni studiate per i clienti che desiderano il massimo in termini di performance in fuoristrada. Inoltre per i liberi professionisti e il mondo delle flotte aziendali saranno disponibili specifiche offerte Business.

La nuova Jeep Compass sarà disponibile presso gli showroom Jeep in Italia la prossima estate, a partire da 25.0000 Euro nell’allestimento d’ingresso Sport. Ma ila prima versinone ad arrivare sarà la Opening Edition prenotabile dall'8 marzo con un’offerta di lancio dedicata che prevede un finanziamento da 229 € al mese per 48 mesi con la garanzia Maximum Care di 5 anni in omaggio.

Il nuovo modello si colloca nel segmento dei SUV compatti, un mercato importante e in crescita che conta già più di 6,3 milioni di veicoli vendutoi ogni anno a livello globale. Gli analisti prevedono che questo segmento, sempre a livello mondiale, possa crescere di circa il 20% pari a circa 7,5 milioni di esemplari entro il 2020. “In Europa, si prevede che questo segmento raggiungerà più di 2 milioni di esemplari nel 2020 ” ha dichiarato Mike Manley, Head of Jeep Brand – FCA Global, che poi proseguito: “Il nuovo modello offrirà ai nostri clienti una serie di caratteristiche uniche tra cui capacità off-road ai vertici della categoria, eccellente dinamica di guida, design distintivo del marchio Jeep, e avanzati contenuti tecnologici e di sicurezza; la Compass alzerà il livello del segmento dimostrando ulteriormente il nostro incessante impegno a far crescere il marchio Jeep in tutto il mondo. La nuova Compass rappresenta un tassello fondamentale per l’ampliamento della gamma Jeep”

