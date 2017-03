SALONE GINEVRA 2017/ Fiat celebra i 60anni della 500 con una versione in edizione limitata

SALONE GINEVRA 2017, LA 500 IN EDIZIONE LIMITATA - Fiat al Salone di Ginevra inizia a festeggiare il sessantesimo compleanno della 500, nata il 4 luglio del 1957, con una serie speciale a tiratura limitata che esibisce come la livrea bicolore e specifici cerchi in lega da 16 pollici. Questa esclusiva serie numerata rende omaggio all’antesignana, e festeggia anche il suo ritorno dieci anni fa, attraverso una caratterizzazione specifica e la rivisitazione di alcuni stilemi che l’hanno resa famosa, come la plancia in vinile, il logo vintage sul musetto tra i baffi cromati, e su portellone e volante, oltre alla cromatura sul cofano anteriore. Realizzata esclusivamente in versione cabrio, Fiat 500 dedicata al 60esimo anniversario presenta una nuova verniciatura bicolore dal nome Dolcevita: Bianco Tristrato per il corpo della vettura, Avorio pastello per il cofano e i montanti. e un logo dedicato, 560, che diventa un vero e proprio “marchio nel marchio” con il “6” e lo “0”, rossi, racchiusi nelle ultime due cifre del logo 500. Questo segno distintivo impreziosisce il montante e compare anche sui battitacco cromati e sulla targhetta numerata che indica l’esemplare dell’edizione limitata.

L'omaggio al passato si limita all'estetica: dal punto di vista tecnologico questa serie speciale offre una buona dose di tecnologia e di comfort a bordo. Sono di serie pomello del cambio e volante in pelle con comandi integrati, il sistema UconnectTM 7" Radio Live touchscreen con Bluetooth, navigatore satellitare e ingressi USB e AUX IN; il TFT 7", il climatizzatore automatico, fendinebbia e i sensori di parcheggio posteriori. Non mancano le novità introdotte dal MY2017: Speed Limiter e Cruise control e i sistemi CarPlay e Android AutoTM, grazie ai quali l'utente può accedere alle principali applicazioni del proprio smartphone direttamente tramite lo schermo 7" del UconnectTM integrato nella console centrale.

Grazie al supporto di Apple CarPlay, il modo più sicuro e intelligente di utilizzare il proprio iPhone al volante, il guidatore può avere sul display della propria 500 le funzioni dell'iPhone più utilizzate. Può quindi ottenere indicazioni stradali, telefonare, inviare e ricevere messaggi e ascoltare la propria musica sempre restando concentrato sulla strada.

La Fiat 500 serie speciale dedicata al 60esimo anniversario sarà ordinabile dal 9 marzo e disponibile in sole 560 unità accompagnate da certificato di autenticità nominativo nei principali mercati europei. Le consegne naturalmente partiranno dal prossimo 4 luglio.

