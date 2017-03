SALONE GINEVRA 2017/ Nuova Abarth 124 Spider, 595 Pista, 695 XSR Yamaha: le caratteristiche (fotogallery)

SALONE GINEVRA 2017, L'ANTEPRIMA DELLA NUOVA ABARTH 124 SPIDER, LA 595 PISTA E LA 695 XSR - Sul palco di Ginevra Abarth porta il nuovo Abarth 124 spider, anche nella nuova serie speciale “Scorpione”, l’Abarth 595 Pista e l’Abarth 695 XSR Yamaha Limited Edition frutto della collaborazione con Yamaha Motor Europe. Vediamone insieme le caratteristiche e la fotogallery (NELLE PAGINE SEGUENTI).

Abarth 595 Pista

All’esordio l’Abarth 595 Pista. È equipaggiata con il potente motore 1.4 T-jet da 160 CV (117 kW), per una potenza specifica di 117 CV/litro, che sviluppa una coppia di 230 Nm a 3000 giri. La velocità massima è di 216 km/h, e l’accelerazione da 0 a 100 avviene in 7,3”. I contenuti tecnici sono di assoluto rilievo: dischi freno anteriori forati e ventilati da 284x22 mm e i dischi freno posteriori forati da 240x11 mm; sospensioni posteriori Koni con tecnologia FSD; scarico ad alte prestazioni Abarth Record Monza con sistema Dual Mode e quattro terminali. Di serie il 1.4 T-jet da 160 CV è abbinato al cambio meccanico a 5 marce ma, su richiesta, è disponibile il cambio sequenziale robotizzato Abarth con palette al volante. Di serie anche i cerchi in lega “Formula” da 17”, nero opaco, con pneumatici 205/45 e i fari fendinebbia.

Dal punto di visto estetico, l’Abarth 595 Pista spicca per la possibilità di scegliere il colore dell’inserto paraurti anteriore e posteriore, delle calotte degli specchietti retrovisori e delle pinze dei freni tra nero, rosso e giallo.

Sulla versione cabrio, dotata di capote ad azionamento elettrico, di serie anche i sensori parcheggio posteriori.

Tra gli optional, l’antenna nascosta con tappo alluminio 595 sul tetto, i fari Xeno con lavafari, i cristalli posteriori oscurati e il tetto apribile elettrico in vetro “Sky dome” per la versione berlina.

All’interno, sedili sportivi Abarth in tessuto con regolazione in altezza, a richiesta in pelle nera, quadro strumenti con display a colori TFT da 7”, fascia plancia grigio opaco, climatizzatore, volante sportivo in pelle con mirino. A richiesta, climatizzatore automatico e specchio retrovisore interno elettrocromico.

A bordo della Abarth 595 Pista trovano spazio anche il moderno sistema di infotainment Uconnect™ con schermo touch HD 7”, DAB, 6 altoparlanti, Bluetooth® con audio streaming, porte USB/AUX e servizi Live grazie ai quali è possibile utilizzare numerose applicazioni. Direttamente dal sistema si può accedere a Facebook, Twitter, ascoltare oltre 35 milioni di canzoni grazie a Deezer e sintonizzarsi su 100.000 stazioni radiofoniche con Tuneln. Reuters News offre aggiornamenti in tempi reali, mentre i servizi di TomTomLive forniscono informazioni su traffico, meteo e Autovelox.

“Pista” non è solo un nome. Le caratteristiche dell’infotainment consentono di precaricare alcuni dei circuiti più famosi del mondo, come Monza, Spa-Francorchamps e Red Bull Ring, selezionarli durante le sessioni in pista per visualizzarne la mappa dettagliata e ricevere indicazioni di guida in tempo reale per migliorare i tempi sul giro. In questo modo, chiunque guidi una Abarth 595 Pista può in ogni momento accedere alle sessioni registrate e analizzare le proprie performance. Non solo: grazie alla funzione Routes l’utente può creare un percorso personalizzato, accedere a quelli da lui creati in precedenza e registrare la traccia GPS su ogni percorso per poi analizzarla.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA>>>