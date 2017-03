Volkswagen Tiguan Allspace/ Salone Ginevra 2017: tutte le foto e le caratteristiche (fotogallery)

SALONE GINEVRA 2017: PRESENTATA LA VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE. Al salone dell’auto di Ginevra 2017 Volkswagen presenta in anteprima europea il nuovo Tiguan Allspace già visto a Detroit. Una grande vettura si inserisce nella gamma del marchio a metà strada tra il Tiguan e il Touareg. Disponibile anche nella versione a sette posti, è più lungo di 21,5 centimetri come dimensioni esterne e ha un passo maggiore di 10,9 centimetri aspetto alle versioni normali. ma il pezzo del Tiguan Allspace è il bagaglio che offre 145 litri in più e una capacità totale di 760 litri nella versione a 5 posti. Con i sedili posteriori abbassati, sempre nella versione a cinque posti la capacità di carico, aumenta di 265 litri e arriva a sfiorare i 2000 (1920), come quelli di una monovolume. I motori disponibili sono sei e vanno dai 150 ai 240 cavalli anche se in Italia saranno disponibili solo il due litri a gasolio da 150 o da 190 cavalli. Il Tiguan Allspace sia con il cambio automatico Dsg sia con la trazione integrale 4Motion.

Come caratteristica distintiva, la nuova Tiguan Allspace vanta equipaggiamenti di serie più ricchi, che ne ribadiscono il posizionamento tra la Tiguan classica e il Touareg. In più, in Italia, la vettura sarà offerta esclusivamente negli allestimenti Business ed Executive, ovvero non sarà disponibile quello l’allestimento più povero di accesso alla gamma. Nella versione Business saranno inclusi, tra l’altro il cruise control adattivo Acc e navigatore Discover Media con schermo da 8 pollici, mentre per l’allestimento Executive ci saranno fari full Led e strumentazione interamente digitale Active Info Display.

A bordo della nuova gamma Suv debutta poi una nuova generazione di sistemi di infotainment: il top di gamma Discover Pro dispone di comandi gestuali, inediti per questa categoria.

Tutte le Tiguan Allspace in Italia sono dotate di sistema di navigazione e quindi anche dei servizi di informazione online Guide & Inform e Security & Service. Di serie c’è anche App Connect, che consente di collegare i sistemi di infotainment a tutti i comuni smartphone tramite MirrorLink, CarPlay e Android Auto.

