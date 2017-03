X-Class Mercedes-Benz/ Salone Ginevra 2017, finalmente le foto e le caratteristiche! (fotogallery)

X CLASS MERCEDES BENZ, SALONE DI GINEVRA 2017: LE FOTO E LE CARATTERISTICHE - Questa volta Mercedes fa sul serio: con lo studio di design “Concept X-CLASS”, al Salone dell'Auto di Ginevra la Stella presenta il suo nuovo pick-up, la Classe X. Il concept, che si era visto per la prima volta in Svezia a ottobre dello scorso anno, coniuga robustezza, funzionalità, resistenza alle sollecitazioni e doti fuoristradistiche con design, comfort, dinamica di marcia e sicurezza. Mercedes-Benz è il primo costruttore di fascia alta a recepire le mutate esigenze dei clienti del segmento globale dei Midsize Pickup, rendendo il robusto veicolo da una tonnellata con un massimo di cinque posti interessante per la prima volta anche come veicolo per l’urban lifestyle e la famiglia.

In attesa del lancio, Daimler AG investirà un importo in milioni di euro nell’ordine di tre cifre – nella nuova Serie, che a partire dalla fine del 2017 sarà commercializzata con il nome di X-Class Mercedes-Benz nei mercati chiave di Argentina, Brasile, Sudafrica, Australia ed Europa.

«Con il Pickup colmeremo una delle ultime lacune del nostro portafoglio – ha dichiarato Dieter Zetsche, Presidente del Consiglio Direttivo di Daimler AG e responsabile di Mercedes-Benz Cars - Il nostro obiettivo consiste nell’offrire a ogni cliente il veicolo più rispondente possibile all’utilizzo che se ne intende fare. La X-Class stabilirà nuovi standard in un segmento in crescita». «Rivoluzioneremo il segmento dei Midsize Pickup con il primo vero Pickup premium al mondo, concepito per il moderno urban lifestyle – gli ha fatto eco dichiarato Volker Mornhinweg, responsabile di Mercedes-Benz Vans - La nostra X-Class è un Pickup senza compromessi. Il telaio a longheroni e traverse, il motore a sei cilindri e la trazione integrale permanente per noi sono un must; a corredo aggiungiamo sicurezza, comfort, agilità e design espressivo: in poche parole, tutto ciò che contraddistingue le automobili con la Stella e che ci consentirà di rivolgerci a nuovi target che finora non hanno mai preso in considerazione l’acquisto di un Pickup».

Il Concept X-CLASS stylish explorer con il suo incisivo frontale tipico del marchio è un evidente sviluppo del volto dei SUV, con il massiccio powerdome sul cofano motore e i fari fortemente incavati nel parafango. La classica grembialatura anteriore dei SUV e i passaruota molto pronunciati rafforzano ulteriormente l’effetto di larghezza e rendono ancora più stabile la tenuta di strada del Pickup. Allo stesso tempo, il frontale cita il radiatore a lamella singola con la Stella al centro che caratterizza il volto degli eleganti Coupé Mercedes-Benz.

I parafanghi anteriore e posteriore sporgenti creano spazio per un’ampia carreggiata e abbinamenti cerchi/pneumatici di grandi dimensioni per gli impieghi Offroad più estremi. I cerchi in lega leggera da 22 pollici in antracite/cromo a contrasto conferiscono al Concept X-CLASS stylish explorer un portamento maestoso.

Anche l’abitacolo del Concept X-CLASS stylish explorer è enfatizzato dal contrasto fra tonalità calde e fredde e da materiali pregiati, con la sua pelle nabuk marrone sui sedili il cui colore, ripreso anche sulla plancia portastrumenti, è abbinato a un’algida pelle Nappa bianca. L’inserto in quercia affumicata a poro aperto si contrappone agli elementi decorativi in alluminio spazzolato e lucidato.

Bocchette di aerazione rotonde, display centrale ad alta risoluzione sospeso sulla plancia e gruppo di comandi centrale con controller e touchpad multifunzione conferiscono un’ulteriore nota di modernità. Con il touchpad

è possibile azionare tutte le funzioni telematiche come in uno smartphone, tramite comandi gestuali o scrivendo direttamente sul tappetino tattile.

Complementare al Concept X-CLASS stylish explorer, la seconda versione del prototipo si concentra sulle classiche caratteristiche di un Pickup. Con la sua vernice lemonax metallizzata, il Concept X-CLASS powerful adventurer attira l’attenzione mettendo in scena robustezza, resistenza alle sollecitazioni e doti fuoristradistiche, e sottolinea così l’efficacia con cui il Pickup

Il Concept X-CLASS powerful adventurer domina da un’altezza di 1,90 metri; i voluminosi pneumatici di dimensioni 35x11.50, la considerevole distanza dal suolo e l’atletico design incutono rispetto già al primo sguardo. La mascherina del radiatore con due lamelle tipica dei SUV del marchio, protezioni antincastro anteriore e posteriore, cladding sui parafanghi e passaruota non verniciati in carbonio opaco accentuano ulteriormente l’estetica Offroad. Un verricello elettrico sul frontale e un gancio metallico sulla coda sono altri indicatori della robustezza e della forza della nuova X-Class.

Elementi in carbonio opaco negli esterni e negli interni, superfici metalliche spazzolate e un vivace allestimento cromatico conferiscono vigore al veicolo. Per garantire il sostegno laterale in ogni situazione di marcia e su qualsiasi terreno, le imbottiture laterali dei sedili sono rivestite con una pelle nera dall’ottima presa e piacevolmente morbida al tatto.

La versatilità contraddistingue anche la gamma delle motorizzazioni. La trazione del modello di punta è affidata a un motore diesel a sei cilindri a

V abbinato alla trazione integrale permanente 4MATIC; con una coppia particolarmente elevata, il motore assicura un’elevata dinamica di marcia sia su strada che sullo sterrato. La trazione integrale abbina un sistema di trazione elettronico a un ripartitore di coppia con rapporto fuoristrada e due bloccaggi del differenziale. Il sistema di trazione e i bloccaggi del differenziale inseribili elettricamente portano la forza motrice là dove la trazione è migliore. In condizioni Offroad estreme è possibile bloccare il differenziale posteriore e il differenziale longitudinale.

L’efficiente sistema di trazione e il robusto telaio a longheroni e traverse consentono un carico utile di oltre 1,1 tonnellate e una forza di trazione massima di 3,5 tonnellate, sufficiente cioè a trasportare, ad esempio, circa quattro metri cubi di legna da ardere sulla superficie di carico e una barca a vela sul giunto di accoppiamento del rimorchio. Allo stesso tempo, l’autotelaio appositamente progettato con assi larghi, asse posteriore a cinque bracci con molle elicoidali e un set-up molle/ammortizzatori tarato con precisione assicura un comfort di marcia elevato, sia su strada che sullo sterrato.

Il lancio della X-Class Mercedes-Benz è previsto in Europa per la fine del 2017; per quanto riguarda il prezzo il posizionamento della nuova Serie nel suo segmento si annuncia particolarmente interessante, grazie alla produzione in comunità con l’alleanza Renault-Nissan. La produzione per i mercati europeo, australiano e sudafricano sarà avviata nel 2017 presso la fabbrica Nissan di Barcellona (Spagna); la X-Class per i mercati dell’America Latina verrà invece prodotta a partire dal 2018 nello stabilimento Renault di Cordoba (Argentina).

GUARDA LA FOTOGGALERY DELLA X-CLASS MERCEDES-BENZ NELLE PAGINE SUCCESSIVE>>>