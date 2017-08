FCA/ I cinesi di Great Wall vogliono comprare Jeep. In Borsa il titolo sale del 3,3%

La Jeep Compass

FCA, JEEP NEL MIRINO DELLA CINESE GREAT WALL

Fca torna al centro delle indiscrezioni su una probabile acquisizione da parte di un gruppo automobilistico cinese. E ancora una volta è Automotive News a riportare la notizia. Il portale d’informazione specializzato sull’auto ha detto infatti di aver ricevuto una mail da Wang Fengying, Presidente di Great Wall, produttore cinese di auto, in cui la donna, indicata da Fortune come la settima più potente dell’Asia, sostiene di essere in contatto con Fiat Chrysler Automobiles per acquistare il marchio Jeep. Il gruppo italo-americano non commenta l’indiscrezione. Secondo gli analisti, Jeep è in effetti un marchio con una grossa reputazione e notorietà a livello globale e dunque Great Wall acquistandolo potrebbe fare un importante salto di qualità. Resta da capire se Fca si priverebbe di un marchio che sta garantendo non poche soddisfazioni. Diversamente dalle indiscrezioni della scorsa settimana, questa volta l’offerta cinese non riguarderebbe tutti i marchi della galassia Fca a eccezione di Alfa Romeo e Maserati, ma uno specifico. In ogni caso in Borsa il titolo di Fca è tornato a salire, con un +3,3% che ha riportato le azioni sopra quota 11 euro.

