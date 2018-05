Alfa Romeo Mito esce di produzione/ Addio all'auto sportiva compatta "di design" torinese

Alfa Romeo Mito esce di produzione, addio alla citycar ''di design'' torinese: lancia nel 2008 ha sicuramente avuto un impatto molto importante nel mercato automobilistico italiano.

01 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Alfa Romeo Mito esce di produzione

La notizia è arrivata oggi, la Alfa Romeo Mito non sarà più prodotta a partire dall'estate prossima. La decisione arriva per la volontà della casa automobilistica di cambiare pista improvvisamente con il lancio sul mercato probabilmente di un suv o di un fuoristrada. Tra le valutazioni ci sono ovviamente anche i numeri che portano a diverse situazioni da prendere in esame. Se nel primo anno di produzione sono state addirittura 62mila le immatricolazioni in Europa, la quota e scesa di anno in anno per toccare le appena 11mila dello scorso anno. La casa automobilistica ha sottolineato come ovviamente saranno venduti i modelli fino a questo momento prodotti fino ad esaurimento scorte. L'Alfa Romeo allora volta pagina e cerca di guardare avanti, provando a cercare di dare una forte scossa all'ambiente anche con decisioni che si potrebbero considerare inaspettate.

LA STORIA DELL'AUTOVETTURA

L'Alfa Romeo Mito esce di produzione e quindi è interessante andare a raccontare la sua storia. L'autovettura è stata lanciata sul mercato nel 2008 e subito dopo ha ricevuto la valutazione massima, cinque stelle, da parte della Euro NCAP. Lunga quattro metri e larga quasi due è una vettura che pesa dai 1080 kg ai 1205. La linea aggressiva la rende una vettura sportiva che piace molto ai giovani. Offre poi tutti quei vantaggi che si possono trovare all'interno di una vettura della casa automobilistica italiana che offre oltre alle performance anche un'eleganza al di fuori della norma. Presenti vari modelli il più potente è il 1.6 JTD a 16 valvole lanciata sul mercato nel giugno del 2016. Con una potenza di 120 cavalli vapore può raggiungere da 0 a 100 chilometri orari in meno di dieci secondi arrivando a una velocità massima che sfiora i duecento. Appena nel marzo scorso era stato lanciato un nuovo allestimento a cui era stato dato il nome Urban.

