Ferrari misteriosa per Sergio Marchionne, in uscita un modello dedicato al dirigente che dovrebbe essere presentata a metà settembre. Tutte le informazioni e i rumor del momento.

11 agosto 2018 Matteo Fantozzi

La Ferrari progetta quello che potrebbe essere definito semplicemente un ''pensiero stupendo'' per citare il titolo di una splendida canzone. E' stato infatti annunciato il lancio di un nuovo modello che dovrebbe essere presentato il 17 dicembre e potrebbe diventare un vero e proprio omaggio a Sergio Marchionne, dirigente morto di recente. La notizia è stata lanciata dal sito ufficiale del noto marchio automobilistico nella sezione speciale che è riservata a chi è possessore già di una Ferrari. Il nuovo modello ha anche un nome in codice, Ferrari F176. Al momento l'idea della dedica a Sergio Marchionne è un rumor che però aumenta con il passare dei minuti anche per quello che nella sua carriera questo geniale professionista ha dato. L'idea è quella di un modello unico, da collezione e che dovrebbe essere assai esclusivo senza una distribuzione da considerarsi di massa.

L'ADDIO A SERGIO MARCHIONNE

Ci si aspettava una dedica per l'addio a Sergio Marchionne e chi meglio poteva predisporlo della Ferrari, in grado di realizzare uno splendido modello iconico per celebrare la sua dipartita. Tra le voci che si sono sparse c'è anche quella che la decisione di lavorare questo prototipo durante il mese di agosto sia un segnale legato all'inestinguibile voglia di lavorare dell'uomo. Un professionista che in tantissimi anni di onorato servizio ha regalato successo e prestigio alla casa del Cavallino Rampante. Sarebbero tantissimi gli aneddoti da raccontare in merito proprio al legame che correva tra Sergio Marchionne e la Ferrari, ora però che non c'è più è il momento di regalargli il futuro anche grazie a un modello in grado di entrare nella storia prestigiosa di una delle più note case automobilistiche del mondo.

