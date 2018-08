Ferrari 488 Pista Spider/ Presentata in California: la cinquantesima “scoperta”, 0 a 100 in 2,9 secondi

Presentata in California la Ferrari 488 Pista Spider, una delle più estreme senza tetto con i suoi 720 CV. Con questa nuova auto si ricrea sulla strada l'esperienza della pista

La Ferrari 488 Pista Spider

In California, durante il Concorso all’Eleganza a Pabble Beach, è stata presentata la cinquantesima Ferrari “scoperta”: la Serie Speciale 488 Pista Spider. Quest’ultima è la più prestazionale e grazie al motore V8, il più potente prodotto a Maranello (secondo l’International Engine of the Year Awards 2018) ha il miglior rapporto peso/potenza di sempre (1,92 kg/cv). La 488 Pista Spider si ispira alla 488 Pista, con l’intenzione di trasportare sulla strada l’esperienza della pista: all’interno hanno lo stesso motore con bielle alleggerite, volano rinnovato e nuovi turbocompressori, in grado di erogare 50 CV in più. Infine da Maranello parlano di un’accelerazione 0-100 in 2,85 secondi, di 8 secondi per lo 0-200 km/h e di una velocità massima che arriva fino ai 340 km/h.

MATERIALI E CERCHI

Si può considerare una delle auto senza tetto più estreme con i suoi 720 CV e un peso di 1.380 kg. Dalla Ferrari spiegano: “La dinamica del veicolo messa a punto per questa Serie Speciale 8 cilindri in versione aperta ha l’obiettivo di offrire una combinazione di accelerazione, efficienza frenante, velocità di cambiata, precisione di sterzo, aderenza, stabilità e maneggevolezza per assicurare un coinvolgimento di guida senza precedenti”. Inoltre, per ottenere un peso così leggero si è fatto un grande studio sui materiali da utilizzare: fibra di carbonio e Alcantara sono state create per le pedane in alluminio mandorlato, al posto dei tappeti in moquette, e laccetto apriporta – dalla parte del pilota – al posto della maniglia. I cerchi, invece, sono diamantati a stella 20 pollici e sono stati realizzati appositamente per questa autovettura, ispirandosi alle berlinette Ferrari a motore posteriore-centrale.

