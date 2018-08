Vespa elettrica in produzione a settembre/ Autonomia fino a 100 km, multimedialità e intelligenza artificiale

La Vespa elettrica va in produzione a settembre. I prezzi saranno in linea con il top di gamma. I primi modelli si potranno acquistare solamente online

27 agosto 2018 - agg. 27 agosto 2018, 11.29 Bruno Zampetti

La Vespa Elettrica

Inizia il conto alla rovescia per la nuova Vespa elettrica, il modello di punta della Piaggio che per la prima volta nella sua storia strizzerà l’occhio all’ambiente. Sarà un mezzo molto interessante che avrà un’autonomia di circa 100 km e che sarà ovviamente “verde”, non avendo alcuna emissione (prevista comunque anche la versione con motore combinato benzina). Inoltre, la nuova Vespa sarà decisamente all’avanguardia dal punto di vista della multimedialità. Sarà presente infatti un display Tft a colori da 4.3 pollici, che sarà sempre ben leggibile grazie ad un sensore crepuscolare che permette l'adattamento dei colori e della luminosità alla luce esterna. Inoltre, ci sarà il Kers, il Kinetic energy recovery system, reso famoso dalle Formula 1, che permetterà di recuperare l’energia cinetica, risparmiando la batteria, durante le fasi di decelerazione. Infine, attenzione all’intelligenza artificiale della stessa Vespa elettrica, che sarà guidabile senza chiave o telecomando, riconoscendo in maniera automatica il proprio proprietario, anticipando le sue abitudini. Insomma, non ci resta che attendere il prossimo settembre per poterla provare dal vivo. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

VESPA ELETTRICA IN PRODUZIONE

La Vespa elettrica è pronta a sbarcare sul mercato. A settembre, infatti, la Piaggio avvierà la produzione di un modello molto atteso nello storico stabilimento di Pontedera, dove è nato uno dei miti delle due ruote. La piena commercializzazione della Vespa elettrica avverrà a novembre, in concomitanza con l’Eicma 2018, l’importante Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo che si terrà dal 6 all’11 novembre a Rho Fiera Milano, dove lo scorso anno era stato presentato questo atteso modello. Gli appassionati dovranno cominciare ad attrezzarsi per inizio ottobre, quando saranno venduti, solamente online, i primi esemplari. Di fatto si tratterà di una prenotazione con una breve attesa prima di poter salire a bordo della Vespa elettrica. Che avrà un costo, è stato comunicato, in linea con quello del top di gamma, intorno quindi ai 5.000 euro.

LE CARATTERISTICHE

Il motore elettrico della Vespa avrà una potenza continua di 2 Kw, con la possibilità di arrivare a dei picchi di 4 Kw. Avrà un’autonomia di 100 km che dovrebbero renderla competitiva per un uso urbano. La batteria dovrebbe essere efficiente almeno per 50-70mila km e soprattutto per i tempi sarà importante che i proprietari possano godere di un garage dove poter ricaricare il veicolo, in attesa che nelle città diventino meno rare le colonnine di ricarica. Per chi vuole più autonomia ci sarà comunque un modello dotato di un piccolo generatore a benzina in grado di portare fino a 200 km la percorrenza garantita. La Vespa elettrica avrà anche dei dispositivi che riconosceranno la presenza di veicoli e persone nelle vicinanze, oltre che una completa connessione con dispositivi elettronici come gli smartphone.

© Riproduzione Riservata.