EICMA 2018/ Biglietti in vendita sul sito ufficiale della manifestazione a prezzo scontato

Apre oggi lo store online di Eicma 2018, l’evento espositivo internazionale dedicato alle due ruote. Possibile acquistare i biglietti a un prezzo di lancio di 16 euro fino al 30 settembre

03 agosto 2018 Redazione

Eicma 2018 si terrà dal 6 all'11 novembre

Biglietti a portata di click e mai così convenienti. EICMA, l’Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori in programma nei padiglioni di Fiera Milano Rho dal 8 all’11 novembre prossimi, apre oggi il proprio store online, dove fino al 30 settembre sarà possibile acquistare i biglietti a un prezzo di lancio di 16 euro.

Per la prima volta, oltre ai consueti canali di vendita, gli appassionati delle due ruote possono entrare in possesso del proprio titolo d’ingresso direttamente su eicma.it, risparmiando sul prezzo d’acquisto e assicurandosi da subito l’acceso alla 76° edizione dell’evento espositivo più importante al mondo per il settore.

Dal 1° ottobre fino al termine di EICMA il prezzo online sarà invece di 19 euro, mentre per l’acquisto fisico alle casse di Fiera Milano-Rho è previsto un prezzo di 23 euro per tutti i quattro giorni aperti al pubblico. La nuova opzione di vendita, prima novità di EICMA 2018, è già disponibile a questo link oppure cliccando su "Acquista ora" direttamente dalla pagina Facebook ufficiale della manifestazione. Alle tariffe indicate sono aggiunti 1,50 euro di commissioni fisse, prezzo chiuso e trasparente.

