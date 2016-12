Concerto Eros Ramazzotti/ Milano, Forum di Assago: ultima data del Perfetto World Tour 2016. Il pubblico già in fila (oggi, 20 dicembre)

CONCERTO EROS RAMAZZOTTI, FORUM DI ASSAGO A MILANO: ULTIMA DATA DEL PERFETTO WORLD TOUR. IL PUBBLICO GIÀ IN FILA (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Il freddo di questi giorni non sembra ferrare i tanti fan di Eros Ramazzotti, determinati più che mai ad assistere all'ultima data del Prefetto World Tour e attualmente in fila presso il Mediolanum Forum di Assago. Nelle ultime ore, infatti, i tanti seguaci del cantante hanno condiviso numerosi scatti della loro lunga attesa proprio sui social network, dove da qualche ora sembra essere partita una vera e propria Eros mania che raccoglie, attraverso una serie di immagini, l'entusiasmo di chi è pronto ad assistere all'evento live di stasera. La tappa di oggi concluderà una tournée che ha preso il via a Rimini lo scorso anno, precisamente il 13 settembre, e che ha portato Eros Ramazzotti un po' in tutto il mondo, alla scoperta di oltre 29 paesi. Un successo mondiale, quindi, che oggi coinvolgerà il pubblico del Mediolanum forum di Assago con l'ultima data disponibile. Per visualizzare uno dei tanti post pubblicati poche ore fa da uno spettatore, potete cliccare qui.

CONCERTO EROS RAMAZZOTTI, FORUM DI ASSAGO A MILANO: ULTIMA DATA DEL PERFETTO WORLD TOUR. GLI INCIDENTI PASSATI (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Eros Ramazzotti è un cantante molto stimato e amato e lo dimostra anche il fatto che l'ultima data del suo concerto al Forum di Assago ha registrato in breve tempo il tutto esaurito. Chi ricorda però i vecchi inconvenienti dei suoi spettacoli passati? Il più clamoroso fu nel 1998, quando Eros Ramazzotti interruppe un concerto a Torino dopo che uno spettatore tirò una monetina, che finì nell'occhio del suo bassista: dopo aver insultato il ragazzo dandogli in modo dispregiativo del "tifoso granata", il pubblico è esploso, costringendolo ad andare via. "Arrivavano oggetti di ogni tipo, nell'ultima parte del concerto ci siamo anche ritirati a suonare più indietro per difenderci. Mi dispiace di non aver proseguito il concerto, ma sono troppo emotivo. E poi non c’era più la sicurezza per proseguire. Ero molto arrabbiato e spaventato. Non si può andare avanti così", aveva detto in un'intervista dell'epoca.

CONCERTO EROS RAMAZZOTTI, FORUM DI ASSAGO A MILANO: ULTIMA DATA DEL PERFETTO WORLD TOUR (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) – Eros Ramazzotti è pronto ad infiammare Milan e il Forum di Assago con l’ultima data del Perfetto World Tour. Il cantautore, famoso in tutto il mondo, è pronto a regalare la sua musica e tantissime emozioni ai fans che stanno già contando le ore che mancano all’inizio del concerto. Sui social, infatti, i fans di Eros Ramazzotti stanno ingannando l’attesa pubblicando su Instagram le foto dei biglietti e della lunga giornata milanese. Tra i vari post, però, uno ha attirato la nostra attenzione. Si tratta di una splendida dedica che una fan ha fatto ad Eros Ramazzotti ringraziandolo per tutte le emozioni che le ha regalato in questi anni. “A te che mi hai accompagnato in tutte le fasi della mia vita dico semplicemente grazie di esistere”. Una splendida dedica che testimonia il grande affetto che i fans provare per il grande artista, vero orgoglio italiano nel mondo. Cliccate qui per vedere il post.

CONCERTO EROS RAMAZZATI, FORUM DI ASSAGO A MILANO: ULTIMA DATA DEL PERFETTO WORLD TOUR (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Ultimo appuntamento con Eros Ramazzotti e il suo Perfetto World Tour: oggi, martedì 20 dicembre 2016, l’artista salirà nuovamente sul palco del Mediolanum Forum di Assago per alla data conclusiva della sua tournée, che ha seguito la pubblicazione dell’album omonimo e che l’ha spinto a conquistare il pubblico di oltre 25 Paesi, con più di 80 show live. “Siamo partiti da Rimini oltre un anno fa (era il 13 Settembre 2015)” si legge sulla pagina Facebook, in un messaggio dell’artista “Abbiamo suonato 82 volte in 29 Paesi. E, come tutte le cose belle, siamo arrivati alla fine. Il #pERfetto World Tour 2015.2016 #ERWT16 termina martedì 20 Dicembre al Forum di Milano, con una grande festa. Sarà un momento speciale non solo per i 12.500 presenti, ma anche un modo per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa tournée: tutto il pubblico di tutti i concerti, tutti gli addetti al lavori che hanno permesso che ogni cosa si svolgesse al meglio, insomma… veramente TUTTI. #GrazieDiCuore”. Chi stringe già il biglietto (i posti sono ormai esauriti) in mano, in trepidante attesa? Clicca qui per leggere il post di Eros Ramazzotti dalla sua piattaforma social ufficiale.

CONCERTO EROS RAMAZZATI, FORUM DI ASSAGO A MILANO: ULTIMA DATA DEL PERFETTO WORLD TOUR (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - L’ultimo show del Perfetto World Tour 2016 di Eros Ramazzotti prenderà il via stasera, martedì 20 dicembre, al Mediolanum Forum di Assago (MI) dalle 21.00: il concerto dell’artista romano - che nell’ultimo anno ha giro il mondo tra concerti e appuntamenti - è sold out da diverso tempo, come lui stesso aveva annunciato tramite le proprie pagine social. Nel corso del 2016, Eros Ramazzati ha pubblicato anche “Grazie di cuore”, un libro personale, ricco di storie, aneddoti, fotografie e ricordi che ripercorrono alcune tappe della sua lunghissima carriera: “Il libro è dedicato a voi, i miei fan, e si intitola ‘Grazie di cuore’, che fu anche il titolo di una delle mie primissime canzoni scritte (ma mai pubblicate)”, aveva spiegato il cantante come si legge su Radio Italia. Un anno cari o di successi e di affetto, che si concluderà più tardi, con una festa e uno spettacolo che rimarranno indelebili nel cuore degli spettatori.

