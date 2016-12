Emma Marrone / Movie Mag, la puntata speciale dedicata alla salentina in onda su Rai Movie (oggi, 21 dicembre 2016)

EMMA MARRONE, SU RAI MOVIE UNA PUNTATA SPECIALE DI MOVIE MAG (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Tutto pronto per una puntata speciale di Movie Mag in onda su Real Time e con protagonista proprio Emma Marrone. La cantante salentina si prepara a passare le vacanze con i suoi genitori a Milano e non nella sua amata Puglia e, intanto, la rete Rai ha deciso di dedicarle una puntata speciale in cui Emma si racconterà a Federico Pontiggia tra cinema, esperienze di vita e anche la sua amata musica. Proprio la sua intervista sarà il momento centrale della puntata in cui Emma non solo racconterà della sua vita ma anche della sua "voglia" di comandare gli uomini sul lavoro parlando di sessismo e disparità. La puntata andrà in onda oggi, 21 dicembre, alle 23.15 e in replica, sempre mercoledì, nella notte di Rai1 ed è stata la stessa Emma a ricordare l'appuntamento ai fan poco fa pubblicando questa foto su Instagram.

EMMA MARRONE CONFESSA IL SUO AMORE A QUALCUNO, ECCO A CHI (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Emma Marrone è molto attiva sui social e, soprattutto, usa molto il web per dedicare frasi d'affetto alle persone a cui vuole più bene. Vista la sua vita da giramondo, infatti, non riesce sempre a essere presente nei momenti della vita che riguardano le persone a cui vuole più bene e le dediche via social sono il mezzo più semplice ed efficace per raggiungerle in ogni momento. Recentemente ha dichiarato tutto il suo amore a una sua delle migliori amiche proprio nel giorno del suo compleanno: "Qui eravamo a Carmel e tu guardavi l'oceano sorridente .. è stato un viaggio pazzesco dove abbiano condiviso tutto! Ti auguro solo cose belle .. almeno quanto te .. e mi auguro di farne parte per sempre ! Buon compleanno Pezzo di cuore e aspetto i prossimi viaggi da condividere insieme a te ! @verocorno ti amo di bene", ha scritto Emma Marrone su Instagram pubblicando una foto dell'amica che guarda il panorama. Clicca qui per vedere la foto.

EMMA MARRONE, L'AMICIZIA CONTA PIÙ DELL'AMORE? (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Dopo molte delusioni amorose Emma Marrone sembra aver investito tutto il suo affetto e la sua buona volontà nelle relazioni di amicizia, tanto che non dimentica mai un compleanno ed è sempre insieme ai suoi amici che, ovviamente, l'adorano. Emma Marrone ha addirittura annunciato che andrà a vivere insieme alla sua migliore amica Elodie Di Patrizi (che è stata presa a Sanremo 2017) e sembra non avere nessuna intenzione di abbandonarsi all'amore in questo periodo della sua vita. Che dopo le delusioni avute con Stefano De Martino e Marco Bocci (il primo che l'ha lasciata per Belen Rodriguez, il secondo per Laura Chiatti) abbia deciso di pensare solo a divertirsi con gli amici e curare le relazioni con loro? Emma non si è mai dichiarata chiusa alla possibilità di avere una relazione, ma di certo adesso non è una priorità per lei, che è una donna forte e indipendente e che per essere felice non ha nessun bisogno di avere un uomo accanto.

