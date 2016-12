Justin Bieber / News: svolta mistica per il cantante? Il gossip (oggi, 21 dicembre 2016)

JUSTIN BIEBER, NEWS: SVOLTA MISTICA PER IL CANTANTE? IL GOSSIP - Justin Bieber è una popstar e come tale fa spesso discutere per i suoi eccessi, per come tratta i fans o i paparazzi. In passato il cantante canadese ha dimostrato di avere l’attitudine da perfetto “bad boy” ma negli ultimi tempi, con l’uscita del nuovo album Purpose, sembrava essersi dato una calmata. Gli ultimi avvistamenti lo vedono piuttosto insofferente rispetto ai paparazzi ma secondo il sito Christiandaily Justin sarebbe pronto per una sorta di “svolta mistica”. Bieber avrebbe quindi deciso di vivere all’insegna della fede cristiana più di quanto faccia ora. Il sito di informazione religiosa sostiene addirittura che avrebbe deciso di organizzare il suo ultimo tour proprio con questo scopo, per vivere in maniera più “giusta” e per convincere anche i suoi fans a fare lo stesso. La considerazione però non è stata al momento confermata in alcun modo dal cantante e potrebbe trattarsi semplicemente dell’ennesimo gossip messo in giro sul suo conto. Clicca qui per leggere l'articolo.

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA PELLICCIA DEL CANTANTE SCATENA L’IRA DEGLI ANIMALISTI, FOTO - Justin Bieber è al centro di un nuovo scandalo. Nei giorni scorsi il cantante è stato immortalato con indosso una pelliccia e ciò ha scatenato l’ira degli animalisti. Il look del cantante ha lasciato perplessi i fans ma ha mandato su tutte le furie Ingrid Newkirk, presidentessa della PETA, che accusato Bieber di essere tutto concentrato sul suo ego e di causare così “sofferenze non necessarie” agli animali. Il cappotto di pelliccia sfoggiato da Bieber a West Hollywood negli scorsi giorni lo ha messo al centro della polemica e Justin non ha certo provato a negare che si trattasse di autentico pelo di animale. All’uscita di un nightclub i paparazzi gli hanno chiesto se si trattasse di una pelliccia vera e lui ha confermato: “Diavolo sì che fott****mente vera”. Clicca qui per vedere Justin Bieber con indosso la pelliccia della discordia.

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA POPSTAR NON PERDE IL CONTATTO CON LA FEDE (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Alcune dichiarazioni rilasciate da Justin Bieber nel 2011, quando era poco più che 17 enne, hanno sorpreso tutti, poiché in quell'occasione la popstar ha detto la sua su alcuni spetti molto importanti della vita: “Non si dovrebbero avere rapporti sessuali senza amore . Penso che sia giusto attendere una persona di cui si è innamorati”, ha affermato con certezza il cantante in un’intervista rilasciata al Rolling Stone. Poco dopo, altre dichiarazioni hanno fatto discutere, in particolare quelle che riguardano la sua posizione totalmente contraria all'aborto. Justin Bieber, sempre in quell'occasione ha rivelato che le sue idee così estreme derivano da un rapporto molto stretto con la fede, una dichiarazione che ha sorpreso un po’ tutti, ad eccezione dei suoi fan, che già erano conoscenza della sua religiosità. Ma anche in tempi più recenti Justin Bieber ha evidenziato il sui stretto rapporto con la fede; molti infatti ricorderanno quando, nel 2014, il cantante ha scelto di prendersi una pausa di oltre un mese e mezzo per seguire uno dei pastori più importanti della celebre Hilllsong Church di New York. Ma notizie più recenti giungono anche dal suo Purpose Tour, nel corso del quale, secondo quanto riportato dagli addetti ai lavori, Bieber non avrebbe smesso mai di pregare. Tutti, però, continuano a chiedersi se la sua grande fede sia dovuta alla volontà di migliorar se stesso come personaggio pubblico o se, semplicemente, derivi dalla voglia di non perdere il contatto con il suo passato.

