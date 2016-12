MARRACASH E GIULIA SALEMI / Nuova coppia: foto, il loro amore tra notti in disco e pomeriggi al supermercato (oggi, 21 dicembre 2016)

MARRACASH E GIULIA SALEMI, NUOVA COPPIA: IL LORO AMORE TRA NOTTI IN DISCO E POMERIGGI AL SUPERMERCATO - Nuova coppia “rap” dopo Fedez e Chiara Ferragni. È infatti sbocciato l’amore tra Marracash e Giulia Salemi, la “persiana” della penultima edizione di Pechino Express. Tgcom24 riporta le foto tratte da Instagram Stories che documentano la liaison e possiamo così vedere i due nuovi piccioncini insieme tra serate in discoteca e pomeriggi al supermercato. Giulia Salemi torna così a far parlare di sè dopo aver sconvolto tutti con la sua mise piccante sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Sui rispettivi profili non ci sono foto di coppia ma quanto pubblicato su Instagram Stories basta e avanza per testimoniare che i due non si nascondono più. Il loro amore sarà capace di oscurare quello tra Fedez e Chiara Ferragni, che hanno fatto tanto parlare di loro nelle ultime settimane? Di sicuro dal punto di vista del marketing è un’operazione molto riuscita che riporterà sotto i riflettori entrambi. Silvia era tornata in tv nei giorni scorsi al fianco di Giancarlo Magalli nella prima puntata di “Milano-Roma, in viaggio con la Gialappa’s” e probabilmente ora avrà qualche occasione in più per far parlare di sè. Clicca qui per vedere le foto.

