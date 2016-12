One Direction / News: Niall Horan malato di polmonite, in arrivo il suo primo album da solista (oggi, 21 dicembre 2016)

ONE DIRECTION, NEWS: NIALL HORAN MALATO DI POLMONITE, IN ARRIVO IL SUO PRIMO ALBUM DA SOLISTA - Un anno dopo essersi preso una pausa dagli One Direction, Niall Horan è pronto a debuttare con il suo primo album da solista. A settembre scorso l’irlandese aveva firmato con la Capitol Records pubblicando il suo primo singolo “This Town”, una ballata nata dalla sua collaborazione con il producer nominato ai Grammy Greg Kurstin. La sua prima raccolta di canzoni arriverà sul mercato nell’estate del 2017. In questa nuova fase della sua carriera musicale, Niall si è ispirato agli artisti che hanno segnato la sua infanzia: da Fleetwood Mac ai The Eagles passando per Crosby, Stills, Nash & Young. Rilasciando un’intervista a Jessica Goodman di Ew.com, Niall ha raccontato: “Ogni volta che prendo una chitarra, suono sempre le corde così, in stile folk”. Clicca qui per leggere tutta l’intervista.

ONE DIRECTION, NEWS: NIALL HORAN MALATO, “HO LA POLMONITE” (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Brutte notizie per Niall Horan: il cantante degli One Direction si infatti preso una polmonite proprio nella settimana che precede le feste e ha espresso sui social tutto il suo disappunto per questo sgradevole inconveniente: “Mi sono preso un’infezione al petto proprio nella settimana di Natale…bene bene bene…non l’ideale”. La diagnosi si è poi aggravata: “Pensavo fosse un’infezione al petto e invece non lo è, molto peggio”. Le fans si sono subito allarmate e qualche ora dopo Niall ha svelato l’entità della sua malattia, rimproverandosi di non aver seguito i consigli materni che gli avrebbero permesso di evitarla: “Dovrei aver dato ascolto a mia madre anni fa quando mi diceva di non uscire con i capelli bagnati altrimenti mi sarei preso una polmonite”. Mentre ironizzava con questo tweet, Niall è riuscito anche a riderci su con Ashton Irwin dei 5 Seconds of Summer, che lo ha fatto sorridere commentando: “Anch’io amico, non avremmo dovuto baciarci, ero molto contagioso”. Frecciatina a cui Niall ha risposto a tono: “Davvero non avresti dovuto. Mi hai rovinato il Natale”.

ONE DIRECTION, NEWS: LIAM PAYNE NEL MIRINO DEI VICINI, ODORI SGRADEVOLI DALLA SUA DIMORA (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Lyam Payne, amata voci degli One Direction, diventerà presto padre, ma a catturare i suoi pensieri nell’ultima settimana sono stati i vicini di casa, che si sono lamentati a causa del cattivo odore proveniente dalla sua dimora da 5 milioni di dollari. Un problema ai canali di scolo, a quanto pare, ha causato una serie di effluvi maleodoranti che hanno creato disagi a tutto il vicinato, costringendo Payne a intervenire in maniera tempestiva con l’aiuto di un idraulico. Una fonte ha rivelato al Sun che “l’odore, simile alle uova marce, lasciava l’amaro in cocca a chiunque passasse da lì”. Gli idraulici, secondo quanto riportato da persone vicine al cantante, si sono messi a lavoro sin da subito già nella scorsa settimana, con grande sollievo da parte dei vicini, che hanno continuato a sperare in una rapida soluzione del fastidioso problema. Liam Payne, oggi 23 enne, si è trasferito nella proprietà nel 2015, un anno prima che la sua band annunciasse un periodo di pausa dalle scene. La dimora, che conta ben cinque camere da letto, una piscina e un campo da tennis, è diventata di recente il nido d’amore per Liam e Cheryl, la donna che presto lo renderà padre. La stella degli One Direction, dopo aver firmato un contratto con la Capitol Records nella scorsa estate, ha collaborato anche con altri produttori, ma ha assicurato che in futuro la sua band si riunirà per dare il via a nuovo percorso assieme. ”Lo faremo, ne sono sicuro al 100%”, ha detto con certezza la popstar. Ma quando rivedremo i divi della musica nuovamente sul palco come un tempo?

