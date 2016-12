Rock & Roll Hall of Fame 2017/ Pearl Jam, Joan Baez, Yes tra i nuovi nominati

La Rock and Roll Hall of Fame ha reso noti i nomi dei sei artisti che nell'aprile 2017 avranno diritto a entrare a far parte della prestigiosa istituzione. Come si sa per entrare a farne parti bisogna avere avuto una carriera musicale e discografica di almeno 25 anni dal tempo della prima pubblicazione su disco. Gli eletti del prossimo anno sono stati scelti grazie ai voti di 900 persone più coloro che hanno votato online. Si tratta della leggendaria folksinger Joan Baez, della Electric Light Orchestra nota band degli anni 70, dei Journey, dei Pearl Jam insieme ai Nirvana protagonisti dell'era grunge, del rapper Tupac Shakur e degli Yes, famosa progressive band inglese. Il premio speciale sarà invece consegnato all'ex leader degli Chic e produttore Nile Rodgers.

© Riproduzione Riservata.