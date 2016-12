TIZIANO FERRO/ Sono single ma voglio un figlio. Il nuovo disco "Il mestiere della vita"

In copertina della rivista Vanity Fair in edicola oggi, Tiziano Ferro spiega in una intervista contenuta nel giornale perché si trova in America in questo periodo. E intanto promuove il suo nuovo disco uscito proprio in questi giorni, Il mestiere della vita. "Non ho un compagno, sono single ma voglio un figlio lo stesso": ecco perché si trova in America, spiega il cantante. Era il 2010 quando sullo stesso giornale Ferro proclamava il suo coming out, dichiarandosi pubblicamente omosessuale (allora, in occasione della sua biografia pubblicata in quel periodo). "Appena fatto coming out mi sono fidanzato, e sono rimasto in coppia quattro anni. Il giorno in cui è finita, mi sono seduto al tavolo e in mezz’ora ho scritto “Solo” è solo una parola, che è anche la canzone che amo di più di tutto l’album. Non succede mai che abbia un brano preferito, ma questa volta sì. Nel mio primo lungo periodo da solo ho avuto un’ansia tremenda: dovevo ritornare dentro una coppia" racconta. A proposito della paternità dice: "Frequento incontri per aspiranti genitori e mi sono reso conto che c’è molta razionalità da mettere in questo progetto, lo slancio non basta. Diciamo che se il cuore riesce a superare la quantità di burocrazia richiesta, allora il figlio lo vuoi per davvero. Comunque sì, per rispondere alla sua domanda, un bambino lo vorrei anche se sono solo. Spero però di trovare una persona con cui condividere questo sogno. Ma se poi incontro qualcuno che figli non ne vuole?".

