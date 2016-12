TAYLOR SWIFT SOSTIENE CAMILA CABELLO DOPO L'USCITA DALLE FIFTH HARMONY (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Taylor Swift è una delle cantanti più amate e seguite del panorama musicale e, nonostante le malelingue che persistono in giro su di lei, sembra che il "bad blood" non scorra assolutamente verso nessuno (soprattutto Selena Gomez, con la quale si vociferava avesse litigato). Anzi, sembra che TayTay abbia addirittura offerto il suo supporto a Camila Cabello, la cantante che ha sconvolto il mondo del pop lasciando le Fifth Harmony! "Se avesse bisogno di consigli, collaborazioni future, o aiuto nello scrivere canzoni, Taylor è pronta ad aiutare Camila con tutti i mezzi possibili. Taylor supporta molto la sua decisione di andare avanti per la sua strada. Sa che Camila può diventare una grande star e sta guardando in avanti a ciò che potrebbe fare con il suo nuovo album da solista", ha detto una fonte vicina alla cantante al sito Hollywood Life. Per adesso non c'è nessuna conferma ufficiale di quanto scritto, ma conoscendo la generosità di Taylor Swift potrebbe essere benissimo la verità.

TAYLOR SWIFT E L'AIUTO LAVORATIVO AI SUOI AMICI E FIDANZATI (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Taylor Swift non si tira mai indietro quando si tratta di dare una mano ai suoi amici o anche ai suoi fidanzati. Ad esempio tutti sanno che, quando stava insieme a Calvin Harris ha scritto per lui molte canzoni, che gli sono valse una bella fetta della notorietà di cui gode il cantante oggi. Non sembra strano quindi che TayTay si sia fatta muovere a compassione per la storia di Camila Cabello, la quale sembra anche non essere rimasta in buoni rapporti con le Fifth Harmony. Le sue ex amiche hanno infatti informato i fan della sua uscita dal gruppo senza parlarne prima con lei, che avrebbe voluto discuterne di persona: motivo per il quale è rimasta molto male di quanto accaduto e ha ottenuto il sostegno di molte persone del mondo dello spettacolo. E insomma, avere l'appoggio di Taylor Swift (che è la cantante più pagata del 2016) non è una cosa da poco e potrebbe portare davvero molta fortuna all'ex Fifth Harmony Camila Cabello.

© Riproduzione Riservata.