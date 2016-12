ALEX BARONI & GIORGIA, GLI AUGURI DI RED RONNIE: SE QUELL'AUTO NON AVESSE... (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - La giornata di oggi non può lasciare indifferenti gli appassionati di musica che sicuramente sono tornati a pensare ad Alex Baroni scomparso quattordici anni fa e che oggi avrebbe compiuto cinquanta anni. Sono molti i messaggi che hanno portato un attimo il pensiero proprio ad Alex Baroni. Tra questi stupiscono le parole di Red Ronnie che sicuramente è molto emozionato e prova anche un po' di rancore per una fine in cui sicuramente il destino non è stato giusto. Red Ronnie sulla sua pagina di Twitter scrive: "Oggi Alex Baroni avrebbe compiuto cinquanta anni se una macchina non lo avesse falciato mentre era sulla sua motocicletta. Ciao Alex", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

ALEX BARONI & GIORGIA, GLI AUGURI DE LA VITA IN DIRETTA NEL GIORNO IN CUI AVREBBE FATTO CINQUANTA ANNI (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Oggi il cantante Alex Baroni avrebbe fatto cinquanta anni, sono quindi moltissimi dei ricordi da parte del pubblico e dei colleghi che gli volevano moltobene. Alex Baroni aveva infatti un carattere molto aperto ed era un ragazzo sensibile, speciale per chi l'ha conosciuto. Gli auguri arrivano anche da La Vita in Diretta che l'ha ovviamente ricordato anche in diretta in televisione poco fa. Nel commento a una foto di un live di Alex Baroni sul profilo Twitter della trasmissione leggiamo: "Oggi avrebbe compiuto gli anni Alex Baroni, ci manchi tantissimo. La tua musica però vivrà per sempre!", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. L'artista era nato a Milano il 22 dicembre del 1966 e ha perso la vita in un tragico incidente stradale il 13 aprile del 2002. Ha pubblicato in carriera otto album di cui cinque studio e tre raccolte.

ALEX BARONI & GIORGIA, IL MESSAGGIO D'AUGURI DELLA CANTANTE PER L'EX FIDANZATO (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Sono passati 14 anni dalla notte in cui Alex Baroni, cantante e compagno di Giorgia, perse la vita in un tragico incidente stradale a Roma. L'uomo, che all'epoca aveva solo 35 anni, stava percorrendo la circonvallazione Clodia sulla sua moto quando si è scontrato con una macchina: l'impatto è stato devastante e, dopo tre settimane di coma, Alex è spirato all'ospedale. Una morte quella di Alex Baroni, da cui Giorgia non si è mai del tutto ripresa, tanto che continua a ricordare il suo ex compagno ogni anno sia nell'anniversario della sua morte sia in quello più felice del suo compleanno. "Non mi è mai stato facile parlarne, mai lo sarà, come non è facile scegliere una foto, e richiamare alla memoria sempre vigile sentimenti momenti e assenza, ma nel giorno del suo compleanno trovo giusto ricordare col suo pubblico che mai dimentica Alex Baroni, l'artista che è stato e la sua voce eccezionale e per sempre unica". Clicca qui per leggere il messaggio di Giorgia per Alex Baroni.

ALEX BARONI & GIORGIA, UN AMORE DA SOGNO CHE NON TERMINA NEMMENO CON LA MORTE (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Alex Baroni e Giorgia si sono amati per molti anni: artisti eccezionali entrambi sul palcoscenico e compagni inseparabili nella vita privata, i due si sono conosciuti nel 1997 e sono rimasti insieme fino alla morte del cantante, avvenuta tragicamente nel 2002. Nonostante le numerose crisi che hanno avuto, Alex Baroni e Giorgia si sono sempre amati moltissimo e la scomparsa del cantante è stata devastante per lei, tanto che ci ha messo anni a riprendersi. Adesso è di nuovo felice con un compagno, il ballerino Emmanuel Lo ma, nonostante tutto, il ricordo e il dolore per la morte di Alex Baroni continuano ad accompagnarla costantemente: il loro amore spezzato, interrotto bruscamente dalla morte, in un certo senso non è mai finito. Si può amare qualcuno anche anni dopo la sua scomparsa? Forse sì e anche se Giorgia ha ormai trovato la sua felicità e stabilità, Alex Baroni sarà sempre un pezzo importante del suo cuore.

