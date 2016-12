CONCERTO DEI POOH/ Mediolanum Forum di Assago: scaletta. Red Canzian alle prese con “O mia bela madunina”, video (oggi, 22 dicembre)

POOH, CONCERTO AL MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO: RED CANZIAN ALLE PRESE CON “O MIA BELLA MADUNINA”, VIDEO (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Milano ospita questa sera i Pooh al Mediolanum Forum di Assago e per Red Canzian è quindi il momento giusto per ripassare “O mia bela madunina”, canzone popolare simbolo della città meneghina. Il bassista di Treviso ha dimostrato di poter offrire un’eccellente performance sulle note della canzone tradizionale milanese ma ha scelto come pubblico quello più difficile da convincere: l’amico e collaboratore Alex, che arriva dalla bellissima Napoli. A “O mia bela Madunina”, Alex ha risposto con i versi di “Torna a Surriento” e Red non ha potuto fare a meno di unirsi a lui. La loro esibizione ha convinto subito i fans, che in meno di un giorno hanno risposto su Facebook con oltre mille like e più di 150 condivisioni: clicca qui per vedere il video e tutti i commenti.

POOH, CONCERTO AL MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO: DA ROMA A MILANO, GLI SCATTI AL PALALOTTOMATICA, FOTO (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Stasera i Pooh saranno sul palco del Mediolanum Forum di Assago e saranno tantissimi i fans che arriveranno da tutta Milano e dalle città limitrofe per vederli sul palco e c’è tantissima attesa. La band di Roby Facchinetti non si ferma un attimo e solo due giorni fa ha dato un grande spettacolo a Roma. Proprio il frontman del gruppo ha voluto ricordare ai fans la bellissima serata con un post sulla sua pagina Facebook che ci mostra diverse foto scattate durante la serata: “PalaLottomatica Roma, alcuni scatti live per raccontare il magico concerto che stanno vivendo gli amici presenti al Palazzetto romano! #Pooh50 #Reunion #Roma TeamRF”. Scatti che hanno subito emozionato i fans che lo seguono sul popolare social network, i quali hanno risposto con oltre mille like e quasi un centinaio di condivisioni: clicca qui per vedere le foto.

POOH, CONCERTO AL MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO: “SAREMO I POOH FINO ALLA FINE DEL 2016”, PAROLA DI RED CANZIAN (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Terzultimo appuntamento con il Reunion Tour dei Pooh, che oggi - giovedì 22 dicembre 2016 - andrà in scena al Mediolanum Forum di Assago (MI) a partire dalle 21.00. “Abbiamo detto che chiuderemo nel 2016, ma fino all’ultimo minuto dell’anno saremo i Pooh” aveva confermato Red Canzian durante la conferenza stampa, come si legge su Rockol “Dopo ognuno di noi si riprenderà la propria vita, facendo quelle cose che non ha mai fatto”. Sembra proprio si tratti dunque di un addio alla band che è partita da Bologna nel 1966, e che è tornata a stupire e conquistare i suoi fans di recente, dai palchi di tutta Italia. “Ho sempre vissuto i Pooh anche dopo la mia uscita, cantando le canzoni in giro per il mondo” aveva aggiunto Riccardo Fogli, come riporta ancora Rockol “Poi quando sono tornato continuavano a chiedermi di cantare anche sui brani che avevano fatto dopo che me n’ero andato, e che ascoltavo alla radio. È una grandissima emozione”. Proprio come quella che saranno in grado di regalare più tardi, live ad Assago: le ultime due tappe saranno a Treviso e a Bologna. Quest’ultima, come spiegato qui sotto, verrà trasmessa anche al cinema.

POOH, CONCERTO AL MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO: L’ULTIMO APPUNTAMENTO SARÀ ANCHE AL CINEMA, IL MESSAGGIO SOCIAL (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - I Pooh tornano in scena oggi, giovedì 22 dicembre 2016: l’appuntamento è per le 21.00 al Mediolanum Forum di Assago, con la terzultima tappa di questa straordinaria reunion che il gruppo ha regalato a tutti i fans. L’ultimo concerto si terrà a Bologna il 30 dicembre prossimo, e per l’occasione lo spettacolo sarà trasmesso nientemeno che al cinema: “IL 30 DICEMBRE A BOLOGNA L’ULTIMO CONCERTO DEI POOH TRASMESSO IN DIRETTA VIA SATELLITE NEI CINEMA DI TUTTA ITALIA! Come già sapete” si legge sulla loro piattaforma social ufficiale “quest’anno magico di festeggiamenti del nostro cinquantenne si chiuderà ufficialmente nella città di Acireale, Caserta, Torino, Roma, Milano, Treviso, per culminare il 30 dicembre, a Bologna, che nel 1966 ci ha visti ‘nascere’, con un concerto speciale che verrà trasmesso eccezionalmente in diretta via satellite al cinema per permettere ai fan di tutta Italia di assistere al nostro ultimo live!…” (clicca qui per vedere il post). Lo spettacolo è assicurato: gli spettatori del Forum di Assago, e non solo, porteranno un ricordo indelebile della serata in compagnia con Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Stefano D’Orazio, Red Canzian e Riccardo Fogli. Pronti per i saluti finali?

POOH, CONCERTO AL MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO: LE ULTIME DATE DEL REUNION TOUR (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - L'appuntamento di oggi, 22 dicembre 2016, con i Pooh al Mediolanum Forum è di sicuro molto sentito anche perchè sarà la terzultima volta che li potremo vedere insieme a cantare prima della chiusura definitiva della loro carriera come gruppo che va avanti da cinquanta anni. Dopo la tappa di oggi i Pooh saranno a Treviso al Pala Verde il 27 dicembre prossimo, mentre il 30 sarà la volta dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna. L'ultimo live della carriera dei Pooh sarà poi reso eccezionale dalla diretta via satellite in moltissimi cinema del nostro paese che permetterà di seguire a tutti l'incredibile evento anche a distanze considerevoli. Staremo a vedere poi quale sarà l'affluenza nei cinema per seguire questo evento che si prospetta indimenticabile. Clicca qui per il video del trailer dell'evento ''L'ultimo concerto''.

POOH, CONCERTO AL MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO: LA SCALETTA (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - I Pooh tornano oggi, 22 dicembre 2016, con un'altra tappa del loro Reunion Tour l'ultimo concerto per festeggiare i cinquanta anni di carriera e per chiudere alla grande la storia di un gruppo che ha scritto pagine importanti per la musica italiana. L'appuntamento è per stasera al Mediolanum Forum di Assago, ecco la scaletta che abbiamo visto negli ultimi appuntamenti dei Pooh: Giorni infiniti; Rotolando respirando; Dammi solo un minuto; Banda nel vento; Vieni fuori; In silenzio; Piccola Katy; Nascerò con te; Io e te per altri giorni; Se c’è un posto nel tuo cuore; Amici per sempre; L’altra donna; Stai con me; Se sai se puoi se vuoi; La gabbia; L’aquila e il falco; Il ragazzo del cielo (Lindbergh); Risveglio; L’ultima notte di caccia; Viva; Pierre; In diretta nel vento; Stare senza di te; 50 primavere; Alessandra; Uomini soli; Quando una lei va via; Notte a sorpresa; Nel buio; Domani; Parsifal; Per te qualcosa ancora; Dove sto domani; Cercando di te; La ragazza con gli occhi di sole; Ci penserò domani; Pronto, buongiorno è la sveglia; La donna del mio amico; Canterò per te; La mia donna; Dimmi di sì; Noi due nel mondo e nell’anima; Il cielo è blu sopra le nuvole; Tanta voglia di lei; Io sono vivo; Non siamo in pericolo; Chi fermerà la musica; Pensiero; Ancora una canzone; Base finale.

© Riproduzione Riservata.