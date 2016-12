EMMA MARRONE / In pigiama e senza trucco, si sveglia con un amico speciale! Foto (oggi, 22 dicembre 2016)

EMMA MARRONE, NEWS: IN PIGIAMA E SENZA TRUCCO, SI SVEGLIA CON UN AMICO SPECIALE! FOTO (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Emma Marrone è una ragazza molto semplice e che, nonostante il successo, è rimasta con i piedi ben piantati per terra. La star di Adesso, che si sta godendo il successo dopo l'uscita del suo video Quando le canzoni finiranno, non ha problemi a farsi vedere senza trucco e negli aspetti più intimi della sua vita quotidiana. Per questo ha deciso di pubblicare su Instagram uno scatto in cui è in pigiama e totalmente priva di make up, solo per far vedere che accanto le si era messo il suo cagnolino. "Il risveglio più bello #gaetano", ha scritto Emma Marrone a corredo della foto. Sguardo assonnato ma felice, la cantante salentina ha ovviamente fatto il pieno di like e commenti positivi che hanno ovviamente apprezzato l'ironia e la semplicità della cantante, anche se qualcuno ha voluto prendere bonariamente in giro anche Emma: "Immagino l'alito...povero Cane". Clicca qui per vedere la foto pubblicata su Instagram da Emma Marrone.

EMMA MARRONE, NEWS: NON SOLO MUSICA: LA CANTANTE IMPEGNATA NEL SOCIALE (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Non solo impegno musicale e voglia di crescere artisticamente: Emma Marrone ha da sempre messo il suo impegno anche nella filantropia e nel dare supporto a cause sociale e umanitarie. La cantante salentina è sempre stata una ragazza che ha voluto nella vita dare il suo supporto ai deboli: e, in questo senso, nulla è cambiato da quando andava all'ospizio a curare gli anziani per le attività di volontariato che svolgeva amorevolmente. Emma Marrone ha promosso una campagna di sensibilizzazione contro i tumori, donando il ricavato del suo singolo Cellule (Per rinascere basta un attimo) all'Istituto nazionale tumori Regina Elena e all'Istituto dermatologico S. Gallicano di Roma. Dal 2011 è testimonial dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro e dell'Associazione nazionale tumori. Ma Emma Marrone non si ferma qui e con gli anni continua a impegnarsi per aiutare il prossimo.

EMMA MARRONE, NEWS: LA CAMPAGNA CONTRO LE DROGHE E IL BULLISMO (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Vista la terribile esperienza che Emma Marrone ha avuto quando ha scoperto di avere un tumore maligno al collo dell'utero, è stata molto attiva nelle campagne per la prevenzione e la sensibilizzazione del cancro. Non si è però fermata lì, e si è espressa anche contro le droghe e il bullismo, fenomeno crescente tra i giovanissimi, soprattutto nelle scuole. Ha promosso la ricerca contro l'Hiv e per i disturbi alimentari e quella per la sclerosi multipla. Un'attenzione quella che ha Emma, dovuta sicuramente anche dal fatto che anche lei ha avuto dei problemi fisici che, fortunatamente, sembra che siano finiti molto bene, nonostante abbia dovuto subire di recente un nuovo intervento all'utero. "Non l'ho mai detto ma ora lo voglio dire perché ero costretta a mettermi 'ste tutine. Mi avevano rioperato all'utero, perché ho avuto un tumore, portavo una guaina che partiva dall'inguine fino allo sterno. Pensavano che non sarei riuscita a farle quelle quindici date del tour".

br/>© Riproduzione Riservata.