JUSTIN BIEBER, NEWS: “LOVE YOURSELF” TRA LE CANZONI PIÙ SHAZAMATE DELL’ANNO (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Justin Bieber, in un modo o nell’altro, è sempre sotto i riflettori, vuoi per una corretta a petto nudo al parco, vuoi per gli show incredibili che ha regalato durante il suo Purpose Wordl Tour, vuoi anche per i suoi interessi amorosi, sui quali al momento non sembrano esserci grande novità. La carriera della popstar è sempre alla ribalta, e durante la pausa che il canadese si è preso dalla tournée (che l’ha portato letteralmente in tutto il mondo), non mancano certo le soddisfazioni: proprio qualche ora fa, infatti, la pagina Twitter ufficiale di Spotify ha annunciato che “Love Yourself” è una delle canzoni più ‘shazamate’ del 2016. “#LoveYourself by @justinbieber is one of the most Shazamed songs of 2016!!” si legge infatti nel cinguettio, riportato accuratamente anche sull’account del cantante: clicca qui per vederlo direttamente dalla piattaforma social. Un’altra grande soddisfazione, dunque, per Justin Bieber, a pochissimi giorni da Natale.

JUSTIN BIEBER, NEWS: DALLA PELLICCIA ALLA CORSA MEZZO NUDO PER LOS ANGELES (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Justin Bieber è sempre al centro delle polemiche: sia per le sue scelte spesso non condivisibili, sia per i suoi gesti decisamente sopra le righe e provocatori, il cantante canadese è sempre sulla bocca di tutti. Dopo la polemica scatenata dagli animalisti per il fatto che Justin Bieber fosse comparso in pubblico indossando una pelliccia vera, la popstar ex fidanzato di Selena Gomez è stato avvistato a Los Angeles mentre correva in un parco a torso nudo. Forse per il caldo eccessivo Justin Bieber ha deciso di levarsi la maglietta, scoprendo degli addominali perfetti e un fisico decisamente da urlo! Il cantante adora correre e pratica un po' di jogging tutti i giorni per mantenersi in forma e scaricare la tensione che accumula al lavoro e durante i concerti che tiene in giro per il mondo. Una buona e sana abitudine che forse Justin Bieber dovrebbe coltivare più spesso, visti gli eccessi di rabbia che ha avuto in quest'ultimo periodo! Clicca qui per vedere le foto di Justin Bieber.

JUSTIN BIEBER, NEWS: A SOLI 22 ANNI RICOPERTO DI TATUAGGI (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Justin Bieber è molto giovane ma, complice un po' la disponibilità economica, un po' il fatto che è cresciuto molto prima del tempo, ha il corpo letteralmente ricoperto di tatuaggi. La maggior parte dei disegni permanenti che decorano il fisico di Justin Bieber è a sfondo religioso: sul petto, infatti, trionfa una scritta Son of God (figlio di Dio), a testimonianza del grande attaccamento che il cantante ha nei confronti della fede e della religione. Nonostante il carattere impetuoso, infatti, Justin Bieber è un fervente credente e si dice che spesso sia stato visto mentre pregava anche durante il Purpose Tour: certo è che nonostante la sua fede, Justin non si comporta di certo come una creatura umile e pia, anzi! Che nelle sue preghiere ci sia però la volontà di diventare una persona migliore? Non lo sappiamo ma, almeno apparentemente, Justin Bieber ha voluto sottolineare il suo sodalizio con la fede anche attraverso i suoi tatuaggi.

