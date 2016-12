KARINA BEZHENAR / Fidanzata di Rovazzi, profili social blindati: mossa anti paparazzi? (oggi, 22 dicembre 2016)

KARINA BEZHENAR, LA FIDANZATA DI FABIO ROVAZZI: PROFILI SOCIAL BLINDATI, MOSSA ANTI PAPARAZZI? - La caccia sui social, alla ricerca di tutte le notizie sulla ragazza di Fabio Rovazzi, è ormai iniziata da diversi giorni. A rendere difficile il tutto il fatto che entrambi, sia lo youtuber sia la modella 20enne, Karina Bezhenar, sono del tutto riservati sulla loro storia privata. I fan tuttavia non mollano la presa ed anzi aumenta ancora di più la curiosità generale, aiutando inoltre la nascita di haters. Il particolare più strano, affermano molti ammiratore sui gruppi social, è che pur facendo una ricerca sul nome della modella, non si riesce a trovare alcuna informazione. Nel frattempo Fabio Rovazzi continua a festeggiare il successo che sta riscuotendo la sua ultima canzone "Tutto Molto Interessante". Il video del brano ha inoltre ottenuto il 27° posto di Youtube come il più visto in tutto il mondo. In una lunga intervista a Vanity Fair, il creatore di due dei tormentoni più famosi in Italia ha sottolineato, quasi con orgoglio, di essere riuscito a tenere la sua storia d'amore con Karina Bezhenar al di fuori dei social: "Quanto sono stato bravo?", si chiede. Effettivamente molto, a giudicare da chi sta annaspando in attesa di scoprire molto di più su questa misteriosa ragazza.

KARINA BEZHENAR, LA FIDANZATA DI FABIO ROVAZZI: PRIMA FOTO INSIEME SOTTO L’ALBERO DI NATALE? – Dopo Fedez, anche Fabio Rovazzi si è fidanzato. La fortunata è Karina Bezhenar ed è una bellissima modella di 20 anni. Della ragazza che ha conquistato il cuore di Rovazzi si sa davvero poco ma, dopo la diffusione dei rumors, è partita la caccia alla nuova coppia. Fabio Rovazzi, infatti, pur essendo uscito allo scoperto, non ha pubblicato foto con la sua bellissima fidanzata che, a sua volta, non è molto attiva sui social. I fans, però, attendono la prima foto di coppia ufficiale che potrebbe arrivare sotto l’albero di Natale. Fabio Rovazzi e Karina Bezhenar hanno tutte le carte in regola per fare concorrenza a Fedez e Chiara Ferragni che, al contrario, sono molto attivi su Instagram condividendo foto e video della loro vita di coppia. Rovazzi e la sua dolce metà impareranno dai più illustri colleghi?

KARINA BEZHENAR, ECCO CHI È LA FIDANZATA DI FABIO ROVAZZI (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Chi avrebbe mai detto che Fabio Rovazzi avesse una fidanzata? Forse un po' di persone lo hanno pensato, ma chi avrebbe mai immaginato che si trattasse di Karina Bezhenar, una bellissima modella di 20 anni? Karina Bezhenar vive a Milano da circa un anno e di lei non si sa molto, se non che è bionda, alta, con un fisico da urlo e con migliaia di follower su Instagram: evidentemente la ragazza quindi è conosciuta nell'ambiente dei giovani attivi sui social network, dato che sembra a tutti gli effetti una socialite di nuova generazione. Nonostante sia una modella e quindi lavori molto con l'aspetto fisico, Karina non pubblica molte foto sul suo account Instagram, e alcuni scatti risalgono addirittura a più di un mese fa: le cose cambieranno adesso che si sa che è la fidanzata di Fabio Rovazzi? Ovviamente questa storia le porterà un po' più di notorietà e i giornali inizieranno a interessarsi a lei e chissà che questa cosa non l'aiuti anche nella sua carriera di attrice!

KARINA BEZHENAR, ECCO COME HA CONOSCIUTO FABIO ROVAZZI (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Se Fabio Rovazzi non l'avesse menzionata durante un'intervista rilasciata al magazine Vanity Fair, nessuno avrebbe mai saputo dell'esistenza di Karina Bezhenar. Ma come si sono conosciuti il rapper di "Andiamo a comandare" e "Tutto molto interessante" e la bellissima modella bionda? "Sì, sono fidanzato da un mese. Sono uno che s’impegna nelle storie d’amore. L’ho conosciuta tramite degli amici. Quanto sono stato bravo a non far trapelare nulla dai social?", ha detto intervistato da Vanity Fair, non aggiungendo poi nient'altro. Per adesso i due non sono mai stati avvistati insieme e sui loro account social, nonostante soprattutto quello di Fabio Rovazzi sia molto attivo, non hanno mai pubblicato nemmeno una foto insieme. Vero è che sono fidanzati da poco e sarebbe prematuro ma, dopo la confessione del rapper, i fan si aspettano almeno uno scatto insieme! Clicca qui per vedere le foto di Karina Bezhenar.

© Riproduzione Riservata.