One Direction/ News: Niall Horan racconta del suo primo album da solista (oggi, 22 dicembre 2016)

ONE DIRECTION, NEWS: NIALL HORAN RACCONTA DEL SUO NUOVO DISCO (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - È passato ormai un anno da quando gli One Direction si sono sciolti, annunciando a tutto il fandom una pausa senza precisi termini temporali. Lo scorso settembre Niall Horan ha firmato con la Capitol Records, e ha in seguito rilasciato il suo primo singolo da solista, “This Town”. Horan sta lavorando ora al suo primo album, e come si legge sulle pagine di Entertainment Weekly ha svelato qualche dettaglio in anteprima. “La sfida più grande è stata realizzare un album in cui fossi certo di poter cantare così a lungo. Ho scritto le canzoni nella mia chiave, e quindi non ho provato a farle diventare troppo difficile per me” ha ammesso l’artista, per poi aggiungere “Alcune delle canzoni sono più leggere delle altre. Ho messo un po’ di elettronica in alcuni pezzi e ovviamente abbiamo suonato un sacco le percussioni per costruire le canzoni”. Curiosi di saperne di più in merito: per esempio, la data in cui il nuovo lavoro uscirà?

ONE DIRECTION, NEWS: LIAM PAYNE HA REGISTRATO “MYSELF”, SARÀ IL SUO ESORDIO DA SOLISTA? - Gli One Direction continuano con i loro progetti da solisti: Louis Tomlinson ha da poco debuttato con “Just hold on” featuring Steve Aoki, Niall Horan sembra in procinto di pubblicare il suo primo album quest’estate dopo aver esordito con “This Town” e Liam Payne ha appena registrato una canzone dal titolo “Myself”. La notizia, riportata sul sito della BBC, non ha sicuramente colto di sorpresa le fans, consapevoli che anche Liam stesse lavorando a brani tutti suoi. La canzone è stata inserita nella lista della BMI, l’organizzazione internazionale per i diritti d’autore musicali. Come nel caso di Niall Horan, Liam si è avvalso dell’aiuto di alcuni autori nominati ai Grammy per realizzare il suo brano. Uno di questi è Nick Monson, che ha lavorato con Lady Gaga ma ci sono anche collaboratori di Shawn Mendes come Emily Warrone e Scott Harris. Al momento l’unico membro degli One Direction a non essersi messo al lavoro sul fronte musicale sembra essere Harry Styles, che si appresta a debuttare al cinema nelle vesti d’attore con il nuovo film di Christopher Nolan, “Dunkirk”.

