TAYLOR SWIFT / News, è crisi con Selena Gomez? Le due amiche sempre più distanti (Oggi, 22 dicembre 2016)

TAYLOR SWIFT, NEWS: AMICIZIA IN CRISI CON SELENGA GOMEZ – Cosa sta succedendo tra Taylor Swift e Selena Gomez? Le due cantanti sono sempre state amiche inseparabili ma qualcosa si è rotto negli ultimi tempi. Stando a quello che rivela il sito Radar On Line, Selena Gomez avrebbe deciso di prendere le distanze da Taylor Swift, considerata una cattiva influenza per il suo recupero dopo il ricovero nella rehab. L’ex stellina della Disney aveva scelto spontaneamente di ricoverarsi per cercare di riprendere in mano la propria vita dopo gli attacchi d’ansia dovuto al lupus. I medici le hanno così consigliato di allontanarsi per un po’ da quella che era stata la sua vita prima del ricovero. Niente feste e serate mondane, dunque, per Selena Gomez che ha così deciso di non partecipare alla festa di compleanno di Taylor Swift che, non solo è una delle sue migliori amiche ma è anche la persona che, più di tutte, l’ha aiutata dopo la rottura da Justin Bieber. Quella tra Selena Gomez e Taylor Swift, dunque, è una vera crisi? I fans, sicuri del profondo affetto che nutrono l’una nei confronti dell’altra, sono pronti a scommettere di no.

