ALESSANDRA AMOROSO, IL SORRISO CONTAGIOSO DEDICATO AI FAN: FOTO (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Alessandra Amoroso adora i suoi fan e spesso cerca di condividere con loro molti momenti della sua vita privata. La cantante salentina, molto amica di Emma Marrone, cerca sempre di farli sorridere e di rendersi simpatica ai loro occhi, in pieno stile "Vivere a colori", come dice il titolo del suo album. Alessandra Amoroso ha pubblicato una foto sui social network in cui si è infilata un oggetto di plastica in bocca che le allarga il sorriso a dismisura: "Avete detto: SORRIDERE SEMPRE?! Anche meno Ale...meno... #buonaserata #bigfamily", suscitando l'ilarità delle persone che la seguono costantemente in tutto ciò che fa. "Apribocca odontoiatrico da pre trattamento sbiancante!!! Hai svaligiato un dentista??". "Tu ed Emma le piu belle novità di questo millennio!!", sono alcuni dei commenti che sono apparsi sulla sua pagina Facebook. Clicca qui per vedere la foto di Alessandra Amoroso.

ALESSANDRA AMOROSO, LA GIOIA DI UNA CANTANTE RIMASTA CON I PIEDI PER TERRA (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Alessandra Amoroso non è una cantante malata di divismo: come la sua collega Emma Marrone, Alessandra è rimasta una ragazza semplice con i piedi per terra e non si sente assolutamente al dì sopra dei suoi fan, ai quali cerca di dedicare molto tempo, anche se solo sui social network. E questo lo si vede anche dai desideri che animano la sua vita: la voglia di una famiglia, con il produttore Stefano Settepani, la futura nascita di un figlio (che per adesso è solo nei suoi piani), la voglia di rimanere attaccata a un'educazione tradizionale, come quella che le hanno impartito i suoi genitori. Alessandra Amoroso è forse anche per questo molto amata dai fan: perché è rimasta una ragazza come tante, quella che potrebbe essere la nostra vicina di casa a cui chiedere lo zucchero, o l'amica fedele a cui raccontare i propri problemi e le proprie vicissitudini. E voi, per quale motivo amate Alessandra Amoroso?

